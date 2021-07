El Celta maniobra para incorporar a coste cero en el próximo mercado invernal al atacante internacional mexicano Oberlín Pineda que estos días participa junto al celeste Néstor Araújo en la Copa de Oro de la Concacaf. Pineda, de 25 años, concluye su contrato con su actual club, el Cruz Azul, el próximo 31 de diciembre.

La prensa mexicana se hacía eco ayer del interés del Celta por el futbolista, que ha podido ser constatado por este diario. El jugador ocupa plaza de extracomunitario, lo que supone un problema, pues el club tiene cubierto el cupo de no comunitarios con Franco Cervi, Néstor Araújo y Renato Tapia. El Celta confía en que Araújo obtenga la ciudadanía española antes del cierre del presente mercado y no descarta que Cervi no tarde en conseguir la nacionalidad portuguesa, lo que abriría las puertas a la llegada del jugador en enero próximo.