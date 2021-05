El fútbol llora la ausencia de Aspas en la Eurocopa

“No es la lista que quería porque hay jugadores que por lesión no pueden estar en ella. Me hubiera gustado poder contar en el lateral derecho con los que más he contado, pero están lesionados. Hay bajas notables”, lamentó el seleccionador en referencia a Carvajal.

El técnico asturiano ve capacitado a su equipo para proclamarse campeón y retomar, nueve años después, el testigo de Del Bosque, Aragonés y Villalonga. “No he evitado nunca el papel que tenemos como selección por lo que han hecho los anteriores, no nosotros. Abrieron la puerta de ganar títulos y estamos en el grupo de favoritos. Hay que refrendarlo en el terreno de juego. No me veo inferior a nadie, superior tampoco. Lo que veo me pone y podemos mejorar el rendimiento para optar a todo”, dijo. Y prometió un fútbol ofensivo con una idea clara de ir siempre por el rival. “Si hay algo que caracteriza a la selección es que ha hecho lo mismo durante cada partido, atacar tomando riesgos, generando más que el rival y defendiendo. Es una de las condiciones que marqué como seleccionador. De miedo no vamos a morir”, añadió Luis Enrique, que lleva dos años sin convocar a un Aspas que en 18 partidos con la Roja marcó 6 goles y dio 6 asistencias. A punto de cumplir 34 años, las opciones del moañés de sumar más internacionalidades se diluyen después de participar en el Mundial de Rusia y marcar un gol de tacón ante Marruecos que dio el pase a los octavos de final a la Roja.

El big data, sin embargo, no parece interesar a Luis Enrique cuando se trata de convocar a uno de los mejores delanteros del fútbol español de los últimos años. Los registros de este curso de Aspas son mejores que los de Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Álvaro Morata, Ferrán Torres, Adama Traoré y Pablo Sarabia, los delanteros que acompañarán en la Eurocopa a un Gerard Moreno que ha tomado el relevo en los dos últimos años del céltico como mejor artillero español de la Liga.

El seleccionador español renunció a dos plazas más de convocados (citó a 24 cuando la UEFA le permitía hasta 26). Como porteros ha llamado a Unai Simón, David de Gea y Robert Sánchez. Defensas: José Luis Gayà, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta y Marcos Llorente. Y centrocampistas: Sergio Busquets, Rodri Hernández, Pedri González, Thiago Alcántara, Koke Resurrección y Fabián Ruiz. El fútbol, sin embargo, llora la ausencia del céltico Iago Aspas.

Brais Méndez tendrá que esperar

Luis Enrique Martínez tampoco ha incluido al céltico Brais Méndez en la lista de los convocados para la Europa en la que España se estrena el 14 de junio contra Suecia en el estadio sevillano de La Cartuja. El futbolista de Mos aparecía en la lista de cincuenta preseleccionados por el técnico asturiano, que tampoco ha confiado en un centrocampista que ha marcado 9 goles en la Liga recién concluida. Al mosense solo le queda la opción este verano de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero esa responsabilidad corresponde al seleccionador Luis de la Fuente, que también dirige a la sub-21 que participará en el Europeo de la categoría y que cuenta con el céltico Fran Beltrán entre los seleccionados. El excéltico Ángel López hablaba ayer de las dificultades de Brais Méndez para ser citado para la selección absoluta: “Para un jugador como Brais, que no juega en un equipo grande, siempre es más difícil que para uno del Barça, el Real Madrid o el Atlético, que siempre tienen mejor prensa a nivel nacional. Pero Brais es un jugador que tiene muy buenas cosas. Tiene mucha calidad, pero si quiere estar en la selección ha de dar un paso más. Si para Iago es difícil, imagínate para Brais”, concluye el canario. Otro ex internacional céltico como Juan Velasco también destaca la calidad del centrocampista céltico y confía en que en un futuro pueda volver a la Roja. “El tiempo lo dirá, pero Brais me parece un jugador muy interesante y con mucho talento. Ha respondido muy bien a la confianza que le ha dado Coudet. Le ha dado un punto de intensidad y agresividad sin la pelota que le ha venido muy bien. Ha madurado esta temporada. Seguro que le va a llegar su oportunidad”, señala el andaluz. Sin Aspas y Brais Méndez en la Roja, el único céltico en la Eurocopa será Okay Yokuslu, convocado por la selección de Turquía.