“Cuando vas a competir, tienes que ir con los mejores”. Las palabras del exmundialista Jorge Otero resumen el sentimiento de contrariedad que ha supuesto en el fútbol español la exclusión de Iago Aspas para la lista definitiva de la Eurocopa. El exjugador de Celta, Valencia, Atlético de Madrid y Betis, entre otros equipos, no se muestra sorprendido por la decisión de Luis Enrique Martínez que, en cierto modo, esperaba, pero lamenta que la decisión del seleccionador no se ajuste a un criterio de rendimiento.

“Siempre he pensado que podía entrar, pero la verdad es que no me sorprende porque no ha estado en las últimas convocatorias. No lo puedo entender porque lleva muchas temporadas siendo un jugador diferencial en LaLiga y además se adapta a lo que parece que quiere Luis Enrique que sea la selección”, observa Jorge Otero, que tilda de “injusta” la exclusión de Aspas. “No dudo que él quiere lo mejor para la selección y que tendrá sus razones”, matiza. “Pero es difícil entender que Aspas no vaya y vayan otros con números muy inferiores como Adama Traore o Pablo Sarabia, que han tenido muy poca participación en sus equipos Algo extraño pasa”, precisa.

A Juan Velasco, exinternacional que militó en el Sevilla y en Celta, tampoco le resulta sorprendente la decisión de Luis Enrique de prescindir del delantero del Celta, aunque admite que si él fuera el seleccionador nacional “Iago siempre estaría en mi lista”. Velasco señala, sin embargo, que Luis Enrique puede tener razones que a la mayoría se le escapan. “Me sorprende y no me sorprende”, confiesa el sevillano. “No me sorprende porque no estuvo en las últimas convocatorias y me sorprende porque es un jugador diferencial y un goleador nato, un jugador sumamente comprometido que podría aportar mucho”, explica. “Es una pena, pero el seleccionador es el que decide. No sé si va a tener muchas más oportunidades, pero de lo que estoy seguro es que va a seguir por un tiempo entre los máximos goleadores del país”, vaticina.

Velasco señala que no solo los números, que en el caso de Iago no admiten discusión, pesan en la toma de decisiones del entrenador. “El debate forma parte de la grandeza del fútbol. Cada aficionado tiene su lista, pero el seleccionador tendrá una serie de razones que han pesado para llevar a un jugador y a otro no. En el caso de Iago lleva años haciendo méritos y esto no solo lo saben los aficionados del Celta, sino los de todo el país. Con sus números y rendimiento actual yo no dudaría en llevarlo, pero el seleccionador puede tener razones que a los demás se nos escapan”, puntualiza.

El exinternacional canario Ángel López Ruano, mientras, se muestra empático con el delantero del Celta. “A mí me pasó lo mismo el año que España ganó la Eurocopa y la verdad es que te llevas un varapalo porque siempre tienes la esperanza y la ilusión de poder estar ahí y nunca se sabe si vas a poder volver. Es complicado”, comenta el exjugador de Las Palmas, Celta y Villarreal, que incluye la exclusión de Aspas en una tendencia habitual en el equipo nacional. “Los jugadores de los equipos grandes siempre lo tiene más fácil. Parece que se les valora más. En otros equipos tienes que hacer un temporadón para que te lleven a la selección; lo que pasa es que Iago lleva varios años con un rendimiento extraordinario”, reflexiona. “Yo, desde luego, lo llevaría”, remacha Ángel.

Robertro Trashorras, comentarista futbolístico en la Cadena SER, tampoco se explica la ausencia del goleador celeste en la Eurocopa. “Cada aficionado lleva un seleccionador dentro que tiene su propia lista y no se puede contentar a todo el mundo. De todos modos, llama mucho la atención que Luis Enrique prescinda de un jugador con el rendimiento que ha vuelvo a ofrecer Iago, pero sobre todo porque no tiene otro como él, un futbolista que pueda ser diferencial en varias posiciones. Me cuesta mucho entenderlo”, señala.

