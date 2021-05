Tras veintinueve partidos de Liga dirigiendo al Celta, Coudet cierra una excelente temporada en Vigo, donde le gustaría dirigir un proyecto “a largo plazo”, que tendrá que negociar con el club en los próximos días. El argentino tiene contrato con los célticos hasta el próximo año y admite que se siente “bien acá”.

“Estoy muy contento acá, estoy muy contento con el grupo, no me quiero mover. Tengo una gran expectativa. Hay algo que tiene que tener claro la gente: yo me quiero quedar acá, ,me gustaría hacerlo a largo plazo, ojalá se pueda. Hay un contrato de por medio, con un montón de cosas. Soy sincero, tengo que sentarme a hablar. Mi intención es tratar de hacer un proyecto. Creo que se pueden hacer mejor las cosas. La exigencia te hace mejor. Ojalá podamos hacer algo y sostenerlo en el tiempo y que nos exijan más para seguir creciendo”, insistió Coudet tras la derrota sufrida ayer contra el Betis, partido que cerraba la temporada y que le supuso su primera expulsión en la Liga española.

Anuncia el técnico argentino que en los próximos días se reunirá con el club. “Esta semana nos vamos a juntar, vamos a definir el futuro, pero te vuelvo a decir: yo me quiero quedar acá, estoy muy feliz. Aunque me veas medio cansado, es del final de temporada. Estoy muy contento acá”, reitera.

A pesar de caer contra el Betis tras desperdiciar dos goles de ventaja, Coudet se muestra contento con el trabajo del Celta en el cierre del curso. “A mí me gustó mucho el equipo. Lamento no conseguir los tres puntos. No nos gusta perder. Queremos acostumbrarnos a ganar. A veces intentas ver cómo ir a buscar de alguna manera, cómo ser más agresivo. Son las dificultades que se presentaron y nos hemos ido acomodando. Estoy muy contento con lo que ha hecho este grupo de jugadores, y del partido que han hecho hoy. Me siento muy contento, orgulloso porque intentamos jugar todo el tiempo. Más allá del nivel futbolístico, que fue muy bueno, hemos acumulado un montón de bajas””, recordó.

Coudet insistió en sus deseos de prolongar por mucho tiempo su etapa en Vigo. “Tengo muy buena relación con la directiva, con el club. Estaremos charlando y juntándonos en estos días. Como ustedes saben, el presupuesto, seguramente, va a ser el mismo. Dependemos de movernos bien y juntarnos y ver las intenciones del club sobre algunas cosas y posibilidades. Es lo que tenemos que tratar de ir definiendo, y hablar muchas cosas esta semana”, añadió.