Hugo Mallo, el futbolista más destacado del Celta, lamentó a la conclusión del partido no haber sido capaces de sacar al menos un punto de la visita al Reale Arena: “Ha sido un partido muy disputado entre dos equipos que proponen y que exigen defensivamente. Es una pena no haber sido capaces de sacar al menos un punto, pero hay que seguir”.

Sobre la forma en que se produjo la derrota, el futbolista comentó que “está claro que hemos permitido dos goles evitables. Los fallos, cuando no somos contundentes, en Primera lo acabas pagando”.

Hugo Mallo mostró sus quejas sobre el uso del VAR, en relación a la jugada del comienzo del encuentro y en el que se revisó una patada a Santi Mina: “Me gustaría decir lo que pienso pero me voy a callar”, comentó antes de continuar con su explicación: “Hay mucha confusión, hay mucho lío. Tanto el Celta, como la Real o como el Betis ayer... todos los equipos tenemos muchas dudas por el uso. Es un tema que se tiene que aclarar”. En ese sentido, el capitán comenzó que esperaba que “para el año que viene se revise bien y se revise su uso. El VAR es una herramienta que tiene que ayudar y no confundir”. Sobre la jugada de Mina solo dijo que “ayer la de Fekir fue roja y la de hoy tiene que ser igual. Acabar esa jugada con una amarilla no tiene sentido. Es complicado arbitrar, hay mil factores y decisiones que se tienen que tomar en décimas de segundo, pero hay cosas que mejorar”.

Por último, el de Marín fue cuestionado por el tema de la semana, la Superliga que promovían clubes como el Real Madrid. El defensa fue concluyente: “Los objetivos hay que ganárselos en el campo. El fútbol es de la afición”.