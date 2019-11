Brais Méndez: "Óscar nos puede aportar mucho"

Brais Méndez ha destacado este mediodía la "ilusión" con que la plantilla del Celta ha recibido la llegada de Óscar García al banquillo de Balaídos y espera que el equipo aproveche el parón de selecciones para asimilar la nueva propuesta del técnico y se marque a partir de ahora sus objetivos "partido a partido" para "comenzar a sumar de tres en tres". "Levamos poco tiempo, pero se ve que tiene las ideas claras y sabe lo que quiere de todos nosotros en general y en lo individual. Creo que nos puede aportar mucho", ha asegurado el canterano en rueda de prensa.

El centrocampista mosense ha desgranado algunas de las cosas que el nuevo técnico ha pedido cambiar a los jugadores. "Nos ha pedido ser muy agresivos, que seamos más presionantes y que dominemos los partidos. Eso es lo que quiere y lo que le gusta y eso se asemeja a lo que somos como plantilla y a lo que tenemos en el equipo", ha señalado Brais, que ha destacado también la necesidad de afrontar los próximos encuentros sin estar pendientes de la clasificación. "Deberíamos haberlo hecho antes", ha reconocido. Y ha agregado: "La clasificación ahora mismo no sirve de mucho. Hay que ir sumando de tres en tres lo máximos partidos posibles y cuando queden equis jornadas ya miraremos dónde estamos y cuál es nuestro objetivo".

Brais Méndez ha admitido que, tras casi un año sin ganar fuera de casa, el próximo duelo contra el Villarreal cobra una especial importancia. "No ganar fuera de casa en casi un año sí que ha influye. Al final son puntos que pueden sumar. A veces hemos merecido ganar o hemos estado muy cerca y se han escapado y es un déficit no ser capaces de ganar fuera. Volvemos a Villarreal y por qué no ganar allí coger confianza para poder hacerlo en cualquier campo", ha señalado.