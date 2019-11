Óscar García: "Hay mimbres para salir adelante"

Óscar García, el entrenador del Celta encargado de enderezar el futuro del club en LaLiga, se ha presentado en sociedad. El técnico catalán ha comparecido hoy en la sede celeste de la rúa Príncipe para explicar sus planes para conseguir sacar al equipo de la crítica situación que atraviesa y sacarlo de los puestos de descenso que ahora ocupa. El primer capítulo, el Camp Nou el próximo sábado.

Acompañado por el presidente del Celta, Carlos Mouriño, y el director deportivo, Felipe Miñambres, técnico de Sabadell ha señalado el camino que espera recorrer junto a la afición celeste "convencido de que hay mimbres para salir adelante". Óscar García, además, ha esbozado la idea del Celta que quiere dibujar desde el banquillo: "Quiero que sea un equipo muy activo. Que la afición se sienta orgullosa de cómo jugamos. La implicación de los jugadores de la cantera será mayor poruqe quiero un equipo con pasión, que sea protagonista".

En ese sentido, el sustituto de Fran Escribá apunta que "no soy un entrenador de jugar solo el 4-3-3 y sin extremos. Es difícil aplicar ese dibujo, pero voy a ver qué jugadores tengo". Aunque ayer se vestía el traje de entrenador del Celta de Vigo en el que fue su primer entrenamiento, Óscar García ha asegurado en su puesta de largo en sociedad que apuesta "mucho en diferenciar a todas las personas" y que intentará "conocer cuanto antes a los jugadores y unir fuerzas para tirar adelante".

Para el nuevo técnico celeste "la pérdida de confianza no se produce de un día para otro. El proceso a la inversa tiene que ser igual. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible y la disposición de los jugadores es muy buena", ha dicho sobre lo que ha podido observar en las dos sesiones que lleva al frente del equipo.

La primera prueba del nuevo entrenador del Celta será el sábado en la visita a Barcelona, club en el que se formó. Respecto a su estreno como técnico en LaLiga, Óscar García está convencido de que aunque "nunca es un buen momento para jugar contra el Barça, vamos a intentar preparar el partido lo mejor posible". Un encuentro que espera jugar con tranquilidad pese al clima que se vive en Cataluña después de hacerse pública la sentencia del procés: "Creo que vamos a jugar tranquilamente a pesar de que pueda haber algún incidente", explica.

Felipe Miñambres, por su parte, aseguró en su discurso sentir "tristeza por el que se va e ilusión por el que llega". El director deportivo dle Celta ha mostrado, también, su esperanza de que la llegada de Oscar García al banquillo del club reconduzca la crisis deportiva que atraviesa el equipo: "Estamos convencidos de que el cambio irá para bien y ya hemos tenido reuniones mucho antes de su llegada", explica. "Estamos contentos porque su idea se adapta bien a lo que queremos. Esperemos que todo vaya para bien y celebrar muchos éxitos juntos", asegura.

Óscar García y el Celta, una relación con pasado



No es la primera vez que el nombre del nuevo entrenador del equpo vigués suena en las oficinas del Celta. Ya fuese como jugador o como entrenador. Así lo ha explicado el propio García en un momento de su presentación: "Hubo una época en la que estuvieron interesados en ficharme, en la etapa de Víctor Fernández. Era uno de los equipos que a mí me gustaba ver jugar y estoy muy contento de estar aquí. No pude venir como jugador, pero sí como entrenador".

El técnico ha tenido tiempo también de hablar de su falta de experiencia en los banquillos de LaLiga y se ha defendido de los que apuntan a su falta de experiencia en el campeonato nacional: "Tengo experiencia de entrenar en otras culturas y si no he entrenado antes en España es porque quería entrenar en el extranjero".

Sobre su trayectoria en los entrenadores, Óscar García asegura que "yo no me he ido de ningún equipo en el que las cosas fuesen mal. En el Saint-Etienne iban cuartos y quedaron peor", apunta mientras explica cómo es su estilo en las sesiones de preparación: "Soy muy claro como entrenador y les explico lo que no me gusta y si pasan dos o tres veces, tomo decisiones".

También ha tenido tiempo de recordar el capítulo que vivió con Van Gaal en el Barça, en su etapa de jugador, y que le costó la expulsión de un entrenamiento. "Se tendrían que dar unas circunstancias parecidas, pero me lo pensaría dos veces echar a un jugador del entrenamiento", ha apuntado el de Sabadell.

El Celta ficha a Óscar García: la renovación



En cuanto a su continuidad, el nuevo entrenador del Celta ha indicado que el contrato que ha firmado es "hasta el final de la temporada" y ha aclarado que si estamos contentos nos podemos sentar para hablar; a mí no me gusta cobrar sin trabajar", dice tajante.

Pendiente aún de completar su cuerpo técnico (uno de ellos se encuentra trabajando fuera), Óscar García comienza a trabajar en Vigo junto a su hermano Roger, que ejercerá como segundo entrenador; además, Quique Sanz será preparador físico; y Rubén Martínez, analista.