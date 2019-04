"Lo hemos visto hecho muy pronto"

La entrenador del Celta Zorka no podía ocultar su decepción por la derrota tras haber tenido en la palma de la mano la victoria y la primera posición del grupo.

Cantero indicaba que "hemos entrado muy bien al partido. Hemos jugado bien dos cuartos y medio, casi tres cuartos, pero creo que lo vimos demasiado pronto hecho. El tercer cuarto se nos hizo eterno y a partir de ahí dejamos de jugar como nosotras sabemos. Es posible que también por el desgaste físico, sobre todo cuando no metes y no te van saliendo las cosas. Ellas subieron el nivel de agresividad en defensa y entonces había muchas más tortas sobre el parquet y obviamente no se pitan todas".

"Comenzamos a cometer errores", prosiguió la entrenadora del Celta Zorka, "y el desgaste mental comenzó a pasar factura. Ellas vinieron desde atrás con fuerza tras una primera parte en la que no las estaban metiendo. Prieto, además se calentó, metiendo al final cinco triples, y eso nos ha hecho mucho daño. La verdad es que ha sido una pena porque lo hemos visto hecho y es cierto que un rival y otro son muy diferentes, pero también es la lectura que hago. Nuestro objetivo en esta fase no era otro que poder estar en los partidos del domingo. El equipo ha competido muy bien toda la fase y estamos en la final. Creo que hay que valorarlo, hay que prepararlo, aunque es verdad que ellas son muy favoritas con respecto a nosotras, pero tenemos que verlo, tenemos que ver qué armas tenemos, apretar los dientes, intentar competir al máximo y a ver si cae la breva y se pone a huevo y tenemos opciones en el último cuarto de poder sacar algo más. Ya nos pasó el año pasado en Valencia y este año lo vamos a intentar, ya que gracias a Dios volvemos a estar en la final".