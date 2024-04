Una gata se cuela en un paquete de Amazon y viaja durante seis días en su interior

Los gatos pueden ser muy escurridizos y sigilosos. Su pequeño tamaño les permite colarse en pequeños huecos de los que, a veces, no saben salir. Este fue el caso de la gata Galena, un felino estadounidense que cruzó el estado de Utah, pasó por Nevada y llegó a California encerrada en una caja de zapatos en la que se introdujo sin que sus dueños se percatasen.

Una pareja, Matt y Carrie Stevens Clark, compraron un par de zapatos por Amazon pero, no conformes con el producto, decidieron devolverlos. Cuando cerraron la caja para enviarla de nuevo no se dieron cuenta de que pesaba más de lo normal. A las horas no encontraban a Galena por ningún lado. Buscaron por todas partes y pasaron días tratando de localizarla. Sin embargo, el gato no se había marchado por su cuenta, sino que estaba a más de mil kilómetros en la caja de los zapatos.

El animal pasó seis días, sin agua ni comida, en el pequeño habitáculo que conformaba la caja. La buena noticia es que logró llegar a California con vida. Allí, una trabajadora del servicio de mensajería, encontró a Galena. De inmediato la llevó al veterinario pero, para sorpresa de todos, no le había pasado nada.

Los propietarios grabaron un video contando lo sucedido y agradeciendo el resultado final: "Dentro de lo malo, fue lo mejor porque sé que, bajo otras circunstancias, no la hubiéramos encontrado. Estamos tan felices de tenerla de nuevo".