BlablaCar se ha convertido en una de las redes sociales más empleadas para viajar compartiendo coche. Cada día miles de personas comparten transporte para ahorrar gastos y disfrutar de un servicio cómodo y agradable que, alguna que otra vez, tiene malas experiencias.

Aunque es una plataforma de lo más segura, en la que todo momento se conoce la identidad del conductor y su trato a través de reseñas, a estas tres chicas no se le han quedado ganas de volver a utilizar este servicio, al menos, "durante un tiempo muy largo".

Una usuaria ha compartido en Twitter la "terrorífica" experiencia que ella y otras dos chicas vivieron en un coche.

Pues nada me va a tocar contar mi terrorífica experiencia y porque ni yo ni otras dos chicas vamos a usar blablacar en un tiempo muy largo.

⚠️OJO con un conductor llamado Alexio Hernando ⚠️ (estamos intentando que le quiten la cuenta de blablacar pero a saber) — c (@infactcf) 23 de agosto de 2022

El viaje empezó de una forma un tanto fatídica ya que el conductor "no paraba de perderse y tomar direcciones contrarias". Una situación que las incomodo y las llego a hacer un grupo de WhatsApp "por lo que pudiera pasar". Pero la desorientación de la persona que iba al volante no fue lo único que tuvieron que soportar.

"El hombre no paraba de arrimarse a una de las chicas y hacerle comentarios babosos, además de presumir de haber sobado a otras tantas en un festival" comentó una de las afectadas. Aunque lo peor llegó cuando se acercaron a un peaje.

"Iba desorientado y sin dormir. En un momento dado llegamos a un peaje y atravesó la barrera de hierro del peaje llevándosela por delante, dándose a la fuga y pegándonos un susto de muerte. Ahí ya cualquier tipo de cachondeo desapareció."

Iba desorientado y sin dormir. En un momento dado llegamos a un peaje y atravesó la barrera de hierro del peaje llevandosela por delante, dándose a la fuga y pegandonos un susto de muerte.

Ahí ya cualquier tipo de cachondeo desapareció. Adjunto foto de cómo tenía la puerta. pic.twitter.com/69KeoiVl0L — c (@infactcf) 24 de agosto de 2022

Las tres decidieron bajarse del vehículo a mitad del trayecto. No sin antes vivir un tenso momento con el conductor que, sin gasolina en el deposito, aseguraba no tener dinero para repostar. ""Me vas a dar veinte euros". "No Celia, ahora me vas a tener que dejar 35 euros". Todo en tono impositivo. Una compañera, la más echa pa alante, intentó razonar con el. "Cállate que hablas mucho, no dejas hablar"" narra la afectada.

Finalmente, pudieron ser recogidas por los padres de una de las jóvenes y todo quedó en un susto que les ha quitado las ganas de volver a compartir coche.

A raíz del hilo, BlaBlaCar contestó a la chica asegurando que "el conductor en cuestión ya ha sido suspendido" puesto que la seguridad de sus pasajeros es su prioridad. También ha lamentado la pésima experiencia.