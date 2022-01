El evento de Squid Craft Games, El Juego del Calamar en Minecraft para streamers, llevó al lucense ElXokas y a OllieGamerZ a enfrentarse en la prueba final. A pesar de que el streamer gallego de World of Warcraft no pudo triunfar en última instancia, sí lo hizo a través de Twitch, ya que más de 13 millones de espectadores siguieron en directo la partida en su canal. Además, su cantidad de suscriptores ascendió a más de 38 mil. Cifras de este pasado lunes que sitúan este stream en el tercer directo más visto en la historia de las retransmisiones hispanohablantes. "La mayor barbaridad de mi vida. Acabamos de hacer historia", comentaba el gallego en un tuit, a través de su perfil oficial al tiempo que daba la "enhorabuena a todos los participantes".

La mayor barbaridad de mi vida. Acabamos de hacer historia.

Enhorabuena a todos los participantes por haber formado parte de esto, y gracias a @Rubiu5 @auronplay @Komanch por haberlo organizado.

Y por supuesto, gracias a todos los que os habéis pasado hoy. pic.twitter.com/oBWei0faLZ — XOKAS (@elxokas) 24 de enero de 2022

Su hazaña le ha aupado a la lista de tendencias de Twitter, que reconocen a Joaquín Domínguez Portela, el nombre que figura en su DNI, como uno de los grandes creadores de contenidos del momento. No en vano, hace tan sólo una semana, ElXokas recibía el galardón al "Streamer Revelación" del año, en los premios Esland celebrados en Barcelona, que reunió a los principales creadores de contenido del mundo de habla hispana.

El torneo en streaming llevó a ElXokas y aOllieGamerZ a enfrentarse a "un duelo a muerte con cuchillos". Y a pesar de que el gallego no tuvo un buen rendimiento, alcanzó un pico de 1.208.144 espectadores, rompiendo el récord de ser el stream más visto de Minecraft en el mundo.

Y que putada que no haya ganado el Xokas la verdad. pic.twitter.com/UdWwMvNjeF — Edu 🖤 (@edukny94) 24 de enero de 2022

Pero en estos momentos, los usuarios de Twitter no sólo retuitean y comentan el éxito del gallego en este juego. Hace unas horas, ElXocas subía a su canal de Youtube un crítico 'speach' sobre las trabas para ser autónomo y el elevado precio de los impuestos que hay en España. Este es el segundo motivo por el que ha logrado estar en el top de tendencias de esta red social, una circunstancia bastante inusual, ya que los 'insights' se suelen producir al hilo de una sola noticia o situación específica.

"En Norteamérica le preguntas a un niño qué quiere ser, y te dice que le gustaría montar una empresa de neumáticos o una floristería. Aquí, en España, el niño te dice: quiero trabajar en la Xunta de Galicia como mi papá, quiero ser un asalariado del Estado". Así arranca el discurso. que ha compartido un usuario en Twitter, y que en estos momentos ya alcanza los diez millones de "me gusta", y supera los 2,4 millones de retuits.

Xokas diciendo verdades. España es un país para emprender, pero no dejan que eso ocurra, por desgracia.



pic.twitter.com/nlQvwBUYAR — Economía y libertad (@eco_liberal) 24 de enero de 2022

ElXocas entiende que los sueños de los españoles pasen por ser funcionarios con esta reflexión: "Con razón una persona en España no quiere montar una empresa, ¿cómo la vas a montar si te hacen esto?. Yo tampoco querría si me van a sablar de esta manera". El 'streamer', con cierta indignación y mientras come pizza, considera que "un niño tiene que aspirar a cosas , él ve que no vale la pena ser autónomo, no vale la pena emprender·" se lamenta el gallego.

Esta crítica llega un año después de que, a raíz del polémico exilio de los youtubers a Andorra, el reconocido 'streamer' se posicionara a favor de tributar en España, una opinión muy aplaudida, que semanas después intentó matizar en "La Resistencia", el programa que presenta David Broncano en la plataforma Movistar.

"No hay que criminalizar a nadie. Se ha cargado contra los youtubers cuando el problema es otro. Yo respeto que la gente se vaya a Andorra, pero yo prefiero quedarme aquí porque me gusta mi país y contribuir a que todo vaya bien", aclaraba ElXokas durante la entrevista.