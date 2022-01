Se llama Mara Camps, es autora del blog 'Como una princesa', influencer y madre de un niño de cuatro años llamado Hugo. En los últimos días, su perfil de Instagram se ha vuelto viral y lo hemos podido verlo en las cuentas de rostros muy conocidos de la red. María Pombo, Laura Escanes o Ana Peleteiro han querido ayudar a esta madre desesperada y dar visibilidad a su problema.

Mara ha iniciado una campaña de 'crowfunding' con el objetivo de recaudar dinero para viajar a Alemania a operarse del cáncer que padece. Así lo ha compartido con sus seguidores, junto a una foto en la que ella aparece con su pequeño, al que dedica un emotivo mensaje que ha emocionado a toda la comunidad de usuarios.

"Le he fallado como madre" unas duras palabras con las que ha querido empezar a contar cual es la situación en la que se encuentra y explicar el por qué de su grito en Internet.

Como ella misma ha contado padece un "un astrocitoma 3 con un resto tumoral en el cuerpo calloso", lo que hace que necesite viajar a Alemania para operarse de nuevo. La conocida ' blogger' ha confesado que "el tumor lo tenía hace 12 años cuando me operaron de un tumor premaligno de cola de páncreas y fue un error médico decirme que no era necesario hacer más pruebas". Una situación que ha provocado que pida ayuda a través de su perfil de Instagram.

Desde que su campaña de crowfunding se ha viralizado, no ha dejado de agradecer a todas esas personas que, de alguna forma u otra, han querido implicarse en su iniciativa. "Seguiremos recaudando y lo que sobre lo donaremos a la asociación que me digáis" ha dicho, al tiempo que ha lanzado un mensaje al Gobierno: "No hay derecho a lo que está pasando en España con algunos tipos de cáncer". .