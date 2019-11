El tenista Rafa Nadal casi nunca pierde los nervios, ni en las pistas de tenis ni fuera de ellas, y destaca por sus exquisitos modales. Sin embargo, el deportista mallorquín estuvo a punto de perder la compostura cuando un periodista italiano puso a prueba su paciencia tras su derrota ante el alemán de origen ruso Alexander Zverev en su primer partido de las finales de la ATP, el pasado lunes. El informador le preguntó si su reciente matrimonio con su pareja Mery Perelló había contribuido a su derrota. Nadal y Perelló se casaron el mes pasado en Mallorca tras 15 años de relación. "Honestamente, ¿me preguntas esto?", bramó Nadal después de su derrota por 6-2 y 6-4. "¿Es esta una pregunta seria o es una broma?". "Es una gran sorpresa que me preguntes esto después de estar con la misma chica durante 15 años y llevar una vida muy estable y normal. No importa si te pones un anillo en el dedo o no", replicó, con gesto serio.

La tensión aumentó en la conferencia de prensa cuando Nadal, como si fuera un preciso "passing shot", le devolvió la pregunta al periodista italiano: "¿Cuántos años llevas con tu [pareja]? Igual es por eso", ironizó el español, provocando las risas en la sala de prensa. "Nos pasamos [a las preguntas] al español, porque eso es una mierda. Muchas gracias", concluyó.

El tenso momento puede verse entre el minuto 11 y el 12.17 en este vídeo: