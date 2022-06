Conta a lenda que hai séculos vivía en Redondela un dragón que levaba as rapazas máis fermosas da vila para a súa guarida, situada baixo a ponte da Illa de San Simón. Os mozos mariñeiros fartos das maldades da becha decidiron darlle caza alzando as súas espadas e tras unha longa batalla estes resultaron vitoriosos. Unha vez medio morto o animal rescataron as súas prisioneiras e levaron o corpo ao centro da vila, onde os mariñeiros, agarrando as espadas uns dos outros, comezaron a bailar ao redor do tormento ao que deran fin.

