Redondela ultima preparativos para vivir a Festa da Coca que engalará de flores as rúas e prazas, con moito acompañamento musical, do 15 ao 19 de xuño.

Declarada de Interese Turístico de Galicia é unha das celebracións máis grandes e multitudinarias da vila dos viadutos, tanto polo seu carácter histórico e tradicional como festivo. Así, logo da pandemia, regresará con forza a Danza das Espadas e das Penlas, un baile que se representará o xoves de Corpus na Praza da Constitución, logo da procesión (13.00 horas) polas rúas decoradas con alfombras florais, elaboradas de madrugada. Esa xornada festiva comezará xa ás 11.00 horas co traslado, da igrexa de Vilavella á igrexa de Santiago, da virxe A Gabacha e, a continuación, desfile da Coca cos mordomos e diañiños, acompañada tamén polos xigantes e cabezudos que xa farán a súa aparición á tarde do día anterior (17.45 horas), cando se dea o pistoletazo de saída previo á lectura do pregón (20.00 horas), a cargo de Pilar Martínez, fundadora da ONG Da Man, e posterior acto solemne de relevo das Penlas e recoñecemento ás alfombristas, xunto co acendido da iluminación da festa.

Os tapices florais volverán ser os protagonistas da noite do sábado para o domingo, sobre os cales desfilarán de novo o dragón mitolóxico e os seus acompañantes e posterior procesión, para rematar co baile de homenaxe da Danza das Espadas e das Penlas, nesta ocasión na Praza de Ribadavia.

Entre tanto acto non faltarán os concertos, a música será sen dúbida a outra gran protagonista. Así programáronse concertos das bandas de Redondela, Arcade e Chapela; de grupos de renome como Los Secretos e Dakidarría; de agrupación de gaitas locais e sen faltar tampouco as tradicionais verbenas con América, Marbella, Ritmo Joven e El Combo Dominicano.

Ao igual que na Festa do Choco, na da Coca tamén se organizarán rutas en barco para visitar a Enseada de San Simón os días 16, 18 e 19 de xuño.