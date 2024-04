Las Hermanitas tienen ofertas por el pazo de Montesacro, aunque ninguna “firme”

Casi medio año después de que trascendiese públicamente el deseo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de vender el pazo de Montesacro, en Cambados, el futuro del asilo permanece sumido en la incertidumbre. El portavoz de la congregación religiosa manifestó ayer a FARO, que “no hay ninguna novedad”, y que, “todo sigue igual”. Aseguró que por el momento no tienen ninguna “oferta en firme” y que tampoco han puesto sobre la mesa fecha alguna para el cierre de la actividad asistencial.

El Ayuntamiento, las familias de los residentes y la Xunta de Galicia siguen de cerca el proceso. En el caso de la Administración autonómica, desde la Consellería de Política Social afirmaron ayer, a preguntas de este diario, que están mediando, “a través de la congregación, que es la propietaria del inmueble, y siguiendo el día a día”.

“Tenemos constancia de que hay distintas ofertas que se le hicieron a la congregación religiosa y desde la Consellería apoyamos que se continúe esa actividad asistencial y que se preste de la mejor forma posible”, añaden desde el departamento que dirigirá durante cuatro años más Fabiola García.

Precisamente, el hecho de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya renovado su confianza en Fabiola García para los asuntos de política social ha sido valorado con tibieza diplomática por el alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago. “Nosotros no tenemos nada personal contra la conselleira, con lo que no estamos de acuerdo es con las políticas que está llevando a cabo la Xunta”.

Samuel Lago insiste en pedir una reunión con Fabiola García, que seguirá al frente de la Consellería

En este sentido, Lago volvió a lamentar que Cambados quedase fuera del reciente plan de la Xunta para la construcción de nuevas residencias en Galicia, e insistió en que el gobierno autonómico debería liderar la puesta en marcha de un centro de titularidad y gestión pública en O Salnés, pues actualmente no existe ninguno.

Eso sí, el alcalde arousano no olvida que la conselleira ha ninguneado una y otra vez todas sus peticiones de reunión para abordar el futuro del asilo, hasta el extremo de que ni siquiera contesta las solicitudes del Ayuntamiento. En este sentido, Samuel Lago cree que, “si el argumento que tenía hasta ahora para no recibirnos era que no sabía si iba a continuar o no en Política Social, esa sensación de interinidad, ahora que sabe que tiene cuatro años más por delante en la Consellería ya es hora de que reciba al alcalde de Cambados para hablar del futuro del asilo”.

Este periódico no pudo obtener ayer una valoración de la plataforma de familiares de usuarios de la residencia.

