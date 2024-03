Una nueva sentencia impide presentar como gallego mejillón cultivado en Galicia

Una nueva sentencia judicial deja claro que, aunque una empresa cultive y comercialice mejillón en la ría de Arousa, la de Vigo, la de Pontevedra o cualquier otra, en el momento de envasarlo y comercializarlo no puede incluir ningún logotipo, nombre o cualquier otra identificación alusiva a esa procedencia, salvo que forme parte de la marca Denominación de Origen Protegida (DOP) Mejillón de Galicia.

Es la Audiencia Provincial de A Coruña la que ha dictado sentencia en este sentido, dejando sin efecto un fallo anterior dictado en el Juzgado de lo Mercantil referido al uso de alusiones a Galicia y las rías gallegas en las latas de mejillón de la empresa Ramón Franco S.A., con sede en A Pobra.

De este modo, estima un recurso de apelación interpuesto por el Consello Regulador DOP Mexillón de Galicia contra esa histórica conservera, impidiéndole utilizar la indicación “De las Rías Gallegas” en los envases de sus conservas de mejillón y en la comercialización de los mismas, así como las referencias a Galicia en la promoción publicitaria y venta de ese molusco.

Una fina línea

Esto deja clara la fina y a veces confusa línea que separa a los productores y comercializadores que forman parte de la DOP Mexillón de Galicia y a aquellos que están al margen de esta marca de calidad y diferenciación.

Aunque en este caso concreto la sentencia citada que impide presentar como mejillón gallego producto cultivado en Arousa, por no tener DOP, carece de efectos prácticos.

Sin efectos prácticos

Esto se debe a que han pasado tantos años desde el inicio del pleito que la compañía Ramón Franco ya cambió hace tiempo todas esas referencias alusivas a su molusco que el Consello Regulador no quiere que se usen, aunque sea cultivado en viveros arousanos, como es el caso.

“Es de aquí, pero no podemos decirlo”, asumen en la empresa. Es su gerente, José Ramón Franco, quien recuerda que hace años ganó el pulso en primera instancia y asume que ahora “se considera que, efectivamente, no se pueden emplear los términos referidos a Galicia si no se forma parte de la DOP”.

Las bateas de la familia

El propio Franco argumenta que “esto no supone ningún cambio porque ya hace años habíamos quitado cualquier referencia a Galicia".

Y "aunque no sea justo, no nos preocupa en exceso, porque nuestros clientes saben perfectamente que nuestro mejillón es cultivado en bateas de nuestra familia en la ría de Arousa", manifiesta.

Dicho de otro modo, que "aunque no podamos transmitirlo en el envasado y no podamos decirlo al hacer promoción del mismo, eso no quiere decir que no sea mejillón de aquí o no tenga calidad, sino todo lo contrario”.

Al analizar esta sentencia, fruto de un procedimiento judicial iniciado en 2019, no está de más recordar que el padre del actual gerente, José Ramón González Boo –más conocido como Ramón Franco–, fue uno de los fundadores de la DOP. Pero llegado el momento, esta firma productora y transformadora, como otras entidades de la Federación de Asociaciones de Arosa y Norte, abandonaron este proyecto.

Lo hicieron “porque la idea original era valorizar y garantizar las cualidades del mejillón fresco, pero con el paso del tiempo vimos que ya no era eso lo que se estaba buscando”, lamenta Ramón Franco (hijo).

Desde 1961

“Estamos fuera de la DOP y ya habíamos cambiado todo el material publicitario hace muchos años –proclama–; quedaba alguna referencia en la web a que el mejillón proviene de la ría de Arousa, pero eso tampoco podemos hacerlo, de ahí que lo cambiáramos también”.

De ahí, por ejemplo, que en esa web pueda leerse que Ramón Franco, “nacida como conservera tradicional en 1961, tras una década de experiencia en el cultivo de mejillón”, comercializa “Mytilus galloprovincialis”, que “crece en los viveros propiedad de estos conserveros” y “se utiliza para elaborar las delicatessen de la casa”.

Frías aguas

Para añadir: “En las frías aguas los mejillones se agarran a las cuerdas que cuelgan de la batea. Desde la tierra se sigue con paciencia el crecimiento lento que, a lo largo de dos años, dará como resultado unos excelentes ejemplares”.

En las latas de Ramón Franco ya no aparece referencia alguna al origen gallego del mejillón que cultiva en la ría de Arousa. / FdV

Pero en ningún momento se alude a Galicia, al mejillón gallego ni a sus rías. Tampoco cuando esta destaca empresa, especializada en el cultivo y venta de mejillón gallego delicatessen, destaca que “día a día se controla su crecimiento y desde el mar a la conserva se sabe con certeza el origen de cada pieza”.

Trazabilidad

Esto es tanto como decir que “de las cuerdas al barco y del barco al consumidor”, cada lata, cada mejillón y cada batea están sometidas a un control de trazabilidad que garantiza la calidad y origen del producto, “pero oficialmente no podemos decir a la gente que es mejillón de Galicia ni de Arousa, simplemente porque no estamos en la DOP”, añade el empresario pobrense.

“Tampoco se puede usar algo tan genérico como decir que es de las rías gallegas –insiste–, de ahí que también lo retiráramos hace años de los envases, por lo que con esta nueva sentencia no hay cambio alguno, salvo para insistir en que nuestros clientes saben quiénes somos y conocen los criterios de calidad que definen nuestra marca y la procedencia del mejillón que cultivamos en Arousa.

2019

No está de más recordar, dado que este tipo de disputas se repiten desde hace muchos años, que en 2019 Conservas Ramón Franco inició una batalla judicial por considerar que se intentaba incluir en las limitaciones de la DOP al mejillón en conserva, “pese a que solo ampara al mejillón vivo y en concha”.

También censuraba los intentos del Consello por “monopolizar el uso de todos los topónimos de Galicia para los productos que incluyan mejillón en su preparación”.

Fue por ello que representantes del sector bateeiro como el propio José Ramón González Boo, y también de las depuradoras, cocederos y conserveras, decidieron entonces “llevar el Reglamento de la DOP ante los tribunales”.

En definitiva, que la Audiencia de A Coruña escribe ahora un nuevo capítulo prohibiendo que Ramón Franco S.A. emplee alusiones a Galicia o sus rías cuando comercializa su mejillón, no porque no sea gallego, sino porque “no ha sido sometido a los específicos controles de calidad que son propios de los mejillones protegidos” por la DOP.

Considera, por tanto, que “al invocar en su comercialización la calidad y el prestigio de los mejillones gallegos está aprovechando el que se ha logrado y preservado merced a los esfuerzos de los productores de mejillones protegidos por la DOP”.

En cualquier caso, al sala también asume que “no consta que la conducta” de la conservera “haya perjudicado la buena imagen de la DOP”.

Al hilo de esto, el Consello Regulador reclamó “una indemnización –de 15.000 euros– por daño moral” ligada a una supuesta competencia desleal, pero le ha sido denegada.