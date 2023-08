La pirotecnia de Coaxe tiene licencia

“Cuando yo fui alcalde hice todo lo posible para evitar que la pirotecnia se instalara en Coaxe y me opuse a ella en varias ocasiones; y ahora que no lo soy resulta que a causa de la incompetencia de quien me sustituyó, veo que ese taller pirotécnico puede hacerse realidad porque le dieron la licencia”, manifiesta Alberto García García.

Se trata del exregidor vikingo y líder del PSOE. Alguien a quien la pirotecnia causó un considerable daño político en el anterior mandato y que insiste en mostrar su rechazo a la misma, a pesar de que el actual primer edil, el nacionalista Xoán Castaño, siempre lo acusó de todo lo contrario. Subdelegación del Gobierno "Los hechos están ahí y los documentos prueban lo que digo", espeta el socialista mientras muestra un informe del pasado 3 de julio en el cual la Subdelegación del Gobierno autoriza el taller de pirotecnia en la parroquia de Dimo. Fruto de ese informe favorable, "la empresa Pirogal solicitó licencia en el Concello el de julio", y por tanto la Administración local "tenía quince días para contestar". Y aquí está la clave, ya que, según Alberto García, "desde el concello no contestaron, y por tanto ese silencio administrativo supone que Pirogal ya tiene la licencia de actividad que buscaba y yo le negué", espeta el exalcalde. Quiere esto decir que "además de mentirosos, Xoán Castaño y los suyos son unos incompetentes, y esa incompetencia hace que ahora estén ya fuera de plazo y que no puedan hacer absolutamente nada para impedir el taller de pirotecnia, por lo que tendrán que dar muchas explicaciones a los vecinos que estuvieron engañando durante tanto tiempo".