Así se destruye el pequeño comercio en O Salnés

El comercio local se desangra, según coinciden en señalar todos los entendidos en la materia. La nueva era digital, las prestaciones que ofrece y la relativa facilidad a la hora de recoger los pedidos, ha servido para que los establecimientos de proximidad lancen una llamada de auxilio ante este fenómeno.

Con todo ello, la comarca de O Salnés no es ajena a esta revolución que vive la sociedad con unas tendencias en las que la riqueza se está quedando en manos de las grandes superficies.

Destrucción de comercio

De los 8.573 autónomos que existían en 2021 en la comarca, se ha disminuido a los 8.541 del pasado ejercicio. Y es que, con todo esto, “O Salnés destruye un comercio al día en 2022”, indica el presidente de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ante el grave problema que están sufriendo los pequeños empresarios.

Además, se han cerrado 396 establecimientos el año pasado, lo que ha supuesto una pérdida de 400 trabajadores, un “drama” para una zona que cuenta con alrededor de 100.000 habitantes y que se encuentra “económicamente deprimida”, sostiene Eduardo Abad.

Al mismo tiempo, el presidente de UPTA ha visto cómo en lo que va de 2023 han cerrado 9 comercios. “Son datos muy preocupantes. Lejos de mejorar las cosas, han ido a peor. Todos estos números hacen que suenen las alarmas sobre lo que está ocurriendo”, sostiene.

Una situación extrema

El momento que vive el comercio de proximidad ha sido el detonante de varios años en los que los que no han logrado reinventarse y no han sabido competir con los gigantes del mercado. “Los comercios de O Salnés no son competitivos. Tenemos una presencia muy por encima del sector. En cada esquina que hay tenemos un comercio y un bar”, subraya Abad como uno de los grandes males.

Otra de las causas radica en un modelo de negocio que requiere de ciertos conocimientos. “Desgraciadamente no están perfectamente estructurados desde el punto de vista de la formación y de lo que tiene que ver con la cualificación profesional necesaria”, aduce.

Así y con errores empresariales, los comercios de la zona no han podido enfrentarse a determinadas campañas como el Black Friday, el Día sin IVA y demás iniciativas que ahora mismo están de actualidad en el país.

Vender a pérdidas

“Lo que se pretende con estas campañas es eliminar los estocajes que tienen. Incluso se vende a pérdidas. Cuando eso ocurre se produce un ‘dumping’ empresarial entre los grandes y pequeños”, señala Abad.

Otro de los perjuicios de la deriva del pequeño comercio ha sido la liberación de liquidaciones, rebajas o diferentes promociones que estaban reguladas. Desde ese momento “ha empezado el declive del pequeño comercio” y ha propiciado una bajada “del 20% del margen de beneficio sobre los beneficios marcados”.

De este modo, y con el anuncio de las rebajas cada vez que comienza una temporada, hace que los locales, especialmente los del sector textil, no tengan mucho margen de maniobra, ya que no tienen tiempo suficiente para sacar los estocajes y están obligados a mantener la mercancía parada en sus respectivos almacenes.

David frente a Goliat

En base a todos estos datos, los locales de O Salnés se están enfrentando a las gigantes tecnológicas con unas infraestructuras logísticas de difícil competencia. Un problema que a día de hoy intentan paliar los propietarios de estas pymes.

“A través de una encuesta que realizamos, el 87% de los participantes achacan el cierre de los comercios textiles a la desmesurada voracidad que están mostrando los grandes distribuidores con todo tipo de ofertas y el desmantelamiento de las rebajas que han permitido un auténtico Carnaval”, destaca Abad.

Todo ello ha minado la capacidad de venta debido a la falta de recursos donde los negocios de O Salnés tienen un 13% del consumo total de los arousanos. “Es imposible competir frente a las grandes corporaciones que se han implantado en la comarca. Tienen ofertas en la web, buena distribución, logística y demás”.

Posibles soluciones

“Estamos trabajando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para solucionarlo. Les he explicado que una política neoliberal ha llevado al comercio a esto y que un gobierno que presume de ser progresista, que vela por los intereses de los que menos pueden, no puede seguir con las políticas de liberación”.

“Europa tiene que legislar en materia de venta por internet. Se está vendiendo a pérdidas y es un delito”, remarca.

Por último, Eduardo Abad ha mandado un mensaje de tranquilidad a los comerciantes locales a pesar de que el futuro no es nada alentador. “Parece que la sociedad civil está muerta, no hay organizaciones que estén dando al frente. Voy a pelear todo lo que esté en mi mano”.

“Avanza comercio”, modernización e inclusión

Para poder ser competitivos y lograr enfrentarse a las plataformas digitales, UPTA ha presentado ayer “Avanza Comercio”, un kit digital “sencillo” en la que los usuarios estarán en contacto con los comerciantes para hacer las compras que requieran. “Podremos ir paseando y realizar las compras. Constará de la aplicación en el terminal del cliente y el propietario. Una vez adquirido el producto, el repartidor cogerá la mercancía y la dejará en casa del comprador a la hora indicada”, informó Eduardo Abad.

Dicha aplicación piloto se está desarrollando en las localidades de Avilés (Asturias) y Port (Valencia). “El testeado nos ha permitido entender que cualquiera puede usarla por lo intuitiva que es, ya que el consumidor apenas tiene que tener conocimientos tecnológicos básicos”, señaló el presidente de UPTA. Con respecto a su uso, los comercios tendrán que adherirse y deberán contar con una página web para poder exponer sus productos y que el cliente pueda comprarlos desde cualquier lugar.

Tras ello, un repartidor recogerá el producto y lo llevará al lugar indicado. “Del reparto se encargará una cooperativa de trabajo asociada a personas que se encuentran en riesgo de exclusión laboral. Normalmente serán personas mayores de 50 años que no encuentran trabajo”, informó ayer.

De este modo se pretende “crear empleo, que los comerciantes sean mucho más competitivos y realizar una labor de reincorporar a personas que no tienen trabajo”, sostuvo Abad. Para todo este proceso anunció que están proporcionando la formación gratuita para los implicados y pide un mayor esfuerzo para que se adapten a esta digitalización, con el fin de evitar que “se deslocalice la economía local”, con la estimación de “1.500 autonómos adaptados a esta medida”.