Vilagarcía celebra casi el mismo número de divorcios que Cambados todos los años

Los divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales vuelven a las cifras prepandemia en la comarca de O Salnés según los datos que ayer mismo actualizó el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia con referencia a un largo intervalo que va desde 2015 hasta la fecha y que confirma que las demarcaciones de Vilagarcía y Cambados viajan en paralelo.

La estadística refleja que 2022 es ya el año de inflexión en el que se recupera una cierta normalidad en la actividad judicial relativa a casos de familia, pero a la vez confirma el destello sobre las diferencias entre las dos circunscripciones en tanto que Vilagarcía cuenta con solo tres juzgados para atender casi idénticas demandas que los cuatro de Cambados.

Es por tanto este un dato objetivo que habrán de poner sobre la mesa los integrantes de la comisión mixta que posiblemente a lo largo de este mes de marzo determine si dota a la capital arousana del demandado cuarto juzgado, no en vano los asuntos relativos a esta especialidad civil además de constituir procedimientos urgentes, pues en la mayoría de los casos hay hijos menores, tienen un cariz especialmente farragoso en materia de plazos, pruebas o periciales.

De ahí que la disección estadística conocida ayer resulte enormemente clarificadora pues permite que cualquiera se dé cuenta de la mayor agilidad de un divorcio o separación en Cambados frente a los que se insten en Vilagarcía, a tenor de los medios de que dispone cada una de las sedes judiciales.

En concreto, la actividad relativa a estos procedimientos rondan los 220 al año en las dos áreas judiciales, referidas a casos de separaciones (consensuadas o no), divorcios (consensuados o no), nulidades, modificaciones de medidas (consensuadas o no) y sobre guardia y custodia de los menores (consensuadas o no).

Y ambas demarcaciones van a la par en la suma final pero también en los distintos apartados, por poner un ejemplo, el pasado año se firmaron 65 divorcios con acuerdo de las partes en Vilagarcía frente a 61 en Cambados y 53 sin acuerdo en la primera de las demarcaciones frente a 50 en la villa del albariño.

Las separaciones fueron mucho menos problemáticas para los órganos judiciales ya que solo supusieron seis procedimientos, dos de ellos no consensuados, en Cambados; y 3 en Vilagarcía, uno sin acuerdo entre las partes que solicitaron la separación matrimonial.

Pero a las meras separación y divorcios hay que añadir una actividad intrínseca que atañe tanto a la pareja disuelta como a los hijos que hayan tenido en común. De ahí que frecuentemente se vean en los juzgados actos de modificaciones de medidas (consensuadas o no) y otras referidas a la guardia y custodia de los menores.

Todo ello origina un importante trasiego judicial a repartir entre los diferentes órganos, por lo que la diferencia existente entre ambos partidos vuelve a quedar de manifiesto.

Por diversas circunstancias, en este apartado, Cambados va a la cabeza de la estadística, si bien la diferencia en absoluto es estratosférica. Así mientras que en Cambados, durante el año pasado se decidieron 19 modificaciones de medidas consensuadas y 28 no consensuadas, en la ciudad vilagaciana fueron 6 y 33, respectivamente.

En cuanto a guarda y custodia de hijos menores se resolvieron 28 consensuadas y 33 no consensuadas en Cambados frente a 19 y 33 en Vilagarcía.

Son datos muy útiles para determinar la presión judicial de cada una de las oficinas, pues evidencia que cada órgano vilagarciano debe atender un promedio de 73 asuntos de familia, casi veinte más (55) que los de la demarcación cambadesa. Pero a la vez permite conocer a los ciudadanos cuál es la tendencia a la hora de hablar de disoluciones matrimoniales a lo largo de los años.

Como referencia cabe hacer hincapié en que algo más de la mitad de los divorcios en la comarca de O Salnés son consensuados a lo largo de la serie histórica, por lo que puede considerarse también un valor medio el obtenido el pasado año con 65 de los primeros y 53 de los segundos.

Y asimismo puede deducirse que aunque la pandemia ralentizó este aspecto judicial, lo cierto es que afectó especialmente a la cifra de divorcios no consensuados o litigiosos. En ese ejercicio se registraron solo 36 sin acuerdo, frente a los 60 o 70 de media ordinarios en el último lustro.

También es relevante la tendencia a la disminución del número de disoluciones de pareja si se tiene en cuenta que allá por el año 2016 se registraban unas 170 anuales en Vilagarcía frente a las 120 del pasado año. En Cambados se pasó de 70 rupturas de matrimonio en 2015 con acuerdo a las 61 del pasado año, si bien hubo importantes repuntes como los del año 2018 con 79 divorcios consensuados en 2021 cuando se anotaron 85.

De menor relieve es el número de nulidades matrimoniales, solo una en Cambados el pasado ejercicio.