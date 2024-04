Fracasa la reunión entre Cambados y la Diputación por el pazo de Montesacro

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, y el presidente de la Diputación, Luis López, celebraron ayer una reunión en Pontevedra, en la que se abordaron múltiples asuntos. Uno de ellos fue la situación del pazo de Montesacro, donde se encuentra el asilo.

Samuel Lago trasladó al presidente provincial la posibilidad de comprar el pazo a tres bandas, entre el Concello, la Xunta de Galicia y la Diputación, para posteriormente ceder el inmueble a la Xunta para que siga funcionando como residencia de ancianos.

Pero Luis López rechazó esta posibilidad. Afirma que la Diputación no puede firmar un convenio específico para financiar dicha operación. Planteó una alternativa al alcalde cambadés, de modo que el Ayuntamiento destinase a la compra del pazo el dinero que le corresponde del plan Máis Provincia. Este año serían 700.000 euros.

Pero Samuel Lago también descartó esta posibilidad, ya que supondría renunciar, “durante tres años” a un dinero que el Ayuntamiento necesita para ejecutar todo tipo de inversiones. “Sería desvestir un santo para vestir otro”, considera. El regidor también solicitó una mayor aportación provincial al programa de ayuda en el hogar, pero Luis López le contestó que no es una competencia de la Diputación, y que el Ayuntamiento debe pedirle ese dinero a la Xunta, para que la Xunta se lo pida a su vez al Gobierno central.

Lago reclamó también más financiación provincial para la Festa do Albariño (actualmente, la Diputación da 8.000 euros), pero López contestó que este año ya no será posible. Finalmente, reclamó dos obras, la mejora de la rotonda de acceso al puerto de Tragove desde Corvillón, y el saneamiento de la avenida do Salnés. Esta última ya quedó descartada en la reunión.

La Diputación, por su parte, anunció que en la junta de gobierno de hoy se aprobará una partida de 140.000 euros para pavimentaciones en Cambados, y que el órgano provincial aporta 110.000 euros para la reforma de la cubierta del pabellón de O Pombal, lo que supone la totalidad de la inversión necesaria.

