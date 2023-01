Estos son todos los candidatos de O Salnés en las elecciones de Rías Baixas

La junta electoral ha proclamado ocho candidaturas en el proceso de renovación de la directiva del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Se trata de las presentadas por la Asociación Agraria de Galicia, el Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias, la Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas, la Federación Rural Galega (Fruga), Adegas do Salnés, la Asociación de Empresarios Bodegueros y Viticultores Rías Baixas, y Adegas Cooperativas Rías Baixas. Las elecciones se celebran el 19 de febrero.

La Consellería do Medio Rural está impulsando los procesos electorales en buena parte de los consejos reguladores agroalimentarios gallegos. Los mandatos de sus órganos de gobierno son de cuatro años, y ya han caducado, pero no se pudieron renovar con anterioridad debido a la pandemia de COVID. En el caso del de Rías Baixas, existen tres grandes censos: el A se corresponde con los viticultores; el B con las bodegas; y el C, con las sociedades cooperativas.

Los aspirantes

En el apartado de viticultores, se presentan tres candidaturas en la comarca de O Salnés, que comprende también la subzona de Ulla. Son la Asociación Agraria de Galicia, la Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas y Unións Agrarias. La primera de ellas presenta como titulares a Explotaciones Vitícolas do Salnés, Roberto Carlos Noya Señoráns, Luis Manuel Prieto Álvarez, Isidoro Serantes Serantes y Eulogio Pomares Zárate e Hijos.

Las tres cooperativas arousanas van juntas en un único equipo

La Agrupación Rías Baixas concurre con Telenaval, Juan José Maquieira Cacabelos, María del Carmen Blanco Otero, Juan Carlos Suárez Penas y Explotaciones Ría de Barosa en los puestos de titulares.

Finalmente, los candidatos de Unións Agrarias son Explotaciones Vitícolas Rías Baixas, Natalia González Casal, Luciano Fernández Besada, Xesvitgal y Carmen Carril Martínez. Los productores están dividos en dos censos (A1 y A2), siendo los primeros los de explotaciones con una superficie igual o inferior a las dos hectáreas, y los segundos, con terreno por encima de dicha cifra.

Las empresas

Las bodegas figuran en el censo B, que se divide a su vez en dos: el B1, para las que tienen una producción menor o igual a 100.000 litros; mientras que en el subcenso B2 figuran las que producen por encima de esa cantidad. En el primer apartado aparecen Adegas do Salnés-Adegas Artesanas Rías Baixas; Asociación Agraria de Galicia; y el Sindicato Labrego Galego. En el censo B2, únicamente presenta lista la Asociación de Empresarios Bodegueros y Viticultores de Rías Baixas.

Los candidatos son Adega Vieites y Jesús Seijas Silva, por Adegas do Salnés; la bodega Carballal Vázquez Abal y Veiga Naúm, por la Asociación Agraria de Galicia; y Eido da Fonte y José Manuel Gándara Araujo, por el Sindicato Labrego Galego.

En el caso de la asociación de bodegueros de Rías Baixas, los titulares son La Val, As Laxas, Terras Gauda, Adegas Valmiñor, Bodegas del Palacio de Fefiñanes, Pazo de Señoráns y Viña Cartín.

Finalmente, en el censo C, reservado para el sector cooperativo, solo se presenta un equipo integrado en Adegas Cooperativas de Galicia. Los titulares de la lista electoral son, por este orden, Condes de Albarei, Martín Códax, Cooperativa Vitivinícola Arousana y Viña Moraima.

El objetivo del nuevo equipo rector del consejo regulador Rías Baixas será mantener la línea ascendente de una denominación cada vez más valorada en los mercados.