¿Dónde están María Vella y Beatriz?

El proyecto Toponimia de Galicia ha recogido hasta la fecha 6.991 nombres de lugares, tierras, accidentes costeros o terrestres y vías de comunicación entre los doce municipios de O Salnés y Ullán. Pueden parecer muchos, y sin embargo se trata de una cifra todavía muy modesta. De hecho, hay media docena de concellos de gran extensión y con infinidad de núcleos de población en los que apenas constan un centenar de topónimos.

En la página web Toponimia de Galicia pueden descargarse los datos de cada municipio. Estos se nutren de tres fuentes: la toponimia mayor (los nombres de las entidades de población) proceden del Nomenclátor de Galicia; y la microtoponimia ha sido recopilada de investigaciones anteriores de la administración y de la aplicación colaborativa Galicia Nomeada, que funciona desde hace tres años.

Así, el internauta puede conocer el número de topónimos consignados en cada Concello, y descargar un archivo de Excel, en el que figuran todos y cada uno de los registrados. Es ahí donde pueden encontrarse auténticas joyas, ya sea por su singularidad, su belleza o lo bien que reflejan hechos históricos de un lugar determinado.

En Catoira abundan los "herbales" y en los municipios costeros "laxes" y "cons"

Vilagarcía, por ejemplo, es un municipio donde queda mucho por hacer en materia de investigación toponímica. En el portal de Toponimia de Galicia aparecen anotados 212 denominaciones, pero 150 de ellas proceden del Nomenclátor. Esto significa que hay docenas de microtopónimos que todavía no han sido incluidos en este archivo digital.

Algunos de los topónimos de entidades habitadas de Vilagarcía destacan por su rareza o singularidad. Por ejemplo, en el municipio se encuentran As Mulatas, Perrón, Roilois, A Galufa, Agromao, A Malladoira, Monte Xaquín, O Rueiro, Xovelle, O Cacheiral, A Toupeira o Pedramogueira.

Cambados y Catoira

Por volumen de inscripciones en Toponimia de Galicia, donde más hay en la actualidad es en Catoira y Cambados, con más de 1.500 nombres recopilados en ambos casos. En Catoira, por ejemplo, resultan llamativas las denominaciones de algunas fincas, como Somato, Suaseve o Semuro. También se encuentran numerosas zonas de pastos conocidas como “Herbales”. Así, hay “herbales” en A Curriola, O Cuteriño, O Valado, A Abeleira y Arón.

En Cambados, el registro contempla desde accidentes costeros (O Espigón), hasta vías (Camiño da Pacheca), pasando por fincas (Leira Grande, A Cadorna, María Vella, A dos Bobos, A Teixugueira u O Mourillón do Cuchurizo). En lo que respecta a las entidades humanas, hay al menos cuatro lugares denominados como “Cruceiro”, en Xieles, A Laxe, O Casal y O Ribeiro.

En O Grove, con algo más de un millar de denominaciones incluidas en los catálogos digitales, abundan las de accidentes costeros. Entre estos, se encuentran Touriz Grande, O Con da Lagasteira, O Lombo da Masma, Os Laños do Alteiriño, Peirao de Fóra de Todo o A Laxe da Ovella.

También abundan este tipo de referencias a la orografía litoral en A Illa, que ha aportado hasta ahora 160 denominaciones a Toponimia de Galicia, casi todas ellas procedentes de Galicia Nomeada, el proyecto con el que puede colaborar cualquier usuario, particular o colectivo. Así, en este municipio llaman la atención, entre otros, O Petón do Roche, Cala Trofeso, Porto das Mulleres, A Pedra do Sinal y O Con do Zambro.

A Valga de San Forcado

Ribadumia es otro municipio donde hay mucha toponimia recopilada. Al tratarse de un lugar tradicionalmente agrícola, abundan los nombres de fincas y de caminos tradicionales. Entre estos últimos se encuentra el Camiño do Cocho, mientras que en el apartado de tierras figuran Beatriz, A Gatiñeira, A Vesadiña, Agro Bo, O Curruncho o A Valga de San Forcado.

En los demás ayuntamientos de O Salnés y Ullán, el volumen de nombres ya archivados en las plataformas digitales es relativamente pequeño, teniendo en cuenta la gran superficie de algunos de ellos y la dispersión de los núcleos habitados. En Meis, por ejemplo, hay apenas 150 topónimos anotados, casi todos procedentes del Nomenclátor oficial de la Xunta.

Hay municipios en los que todavía queda mucho por hacer en investigación toponímica

Algunos pueblos son Santín, Penaboi, Cabeza de Boi, Valdedeus, O Cuartel, Arosa o Saramagoso. En la parroquia de A Armenteira, hay unos pastizales conocidos como Os Prados do Convento.

En Vilanova también son poco más de 120 los nombres que se encuentran al descargar el Excel de Toponimia de Galicia. Algunos de ellos son llamativos, como Monte Mariano, O Canellón do Crego Portela o A Congostra de Cachetes.

Sanxenxo, Meaño y Ullán

En Sanxenxo, hay algo menos de 200 topónimos inscritos. En el apartado de vías aparece Rompetelalma; en el de entidades de población, A Pirámide o Benitiño; y en el de accidentes costeros, Papatimóns.

A pocos kilómetros de distancia, en Meaño son 127 los nombres ya registrados. Algunos de los más llamativos son Pedras Roibas, Viliquín, Cristimil, Vilaxuega, Vilarreis o Nantes de Reis.

En Valga, de las 82 referencias que se encuentran en la página web, proceden casi todas del Nomeclátor de Galicia. Buceando en él se encuentran joyas como Desabanda y Os Rebeldes.

Finalmente, en Pontecesures hay casi medio centenar de topónimos ya identificados. Agro de Don Víctor es el nombre de una tierra; hay un Camiño Sacramental; y núcleos de población llamados Leprosería e Infesta. Este último haría referencia a un terreno elevado, irregular, “hostil” para la agricultura o los asentamientos humanos. En el caso de Leprosería, recuerda que en Pontecesures existió una y remite a la gran devoción que hay en esta localidad por San Lázaro.