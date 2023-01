“La música de Roi Casal ha marcado mi vida”

En cuestión de días se presentará oficialmente el videoclip “Junto a ti”, el último trabajo del compositor catoirense Roi Casal. El resultado es una especie de cortometraje dirigido por el afamado productor grovense Virvi Fraga, quien ya trabajó con David Bisbal, Luis Fonsi, Omar Montes, Sebastián Yatra, Ana Mena, Vanesa martín, el rapero DKB, la “influencer” Killadamente, la orquesta Panorama y decenas de conocidos artistas más.

El de Roi Casal también es, por tanto, el último trabajo de Virvi Fraga, y ha sido tildado de “espectacular” por quienes lo han visto y han participado en el rodaje, al que, como se explicó en su momento, asistió FARO DE VIGO en exclusiva.

Entre esos participantes, lógicamente, está la protagonista de la película que acompaña a Roi Casal, la actriz gallega Beatriz Serén, que es ya una de las más destacadas estrellas gallegas de la televisión.

En este rodaje ha vuelto a demostrar el por qué de su brillante trayectoria. Y eso a pesar de todas las dificultades que tuvo que superar, ya que necesitó montar a caballo y pasó mucho frío durante horas, tanto vestida con traje de gala y sin apenas abrigo al lado de la piscina del hotel Harpazul, al igual que tuvo que introducirse con Roi Casal en las gélidas aguas de un río.

–No cabe duda de que fue una grabación complicada. Aunque bien es cierto que usted jugaba con ventaja, ya que es una apasionada de la naturaleza y le encantan los desafíos... ¿Qué tal la experiencia?

–(Risas). Así es, fue difícil, pero a la vez apasionante. Cuando a un actor le preguntas por su experiencia en un rodaje te suele comentar que todo es maravilloso, y de tanto decirlo parece que pierde fuerza.

Pero en este caso así es. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, y además la he compartido con gente que espero que siga formando parte de ella para siempre.

–Pero ha sido un no parar... Virvi Fraga siempre es muy exigente en sus trabajos y lo quiere todo a la perfección...

–No lo dudes... Pero a mí me va la el movimiento, lo nuevo y como decías, los desafíos. Siempre quiero aprender y acumular todo tipo de experiencias, ya que creo que como tenemos solo una vida, no hay tiempo que perder; hay que aprovechar a tope cada momento, sobre todo cuando se trata de disfrutar de la belleza que nos rodea en esta tierra.

En cuanto a las dificultades, la presión para que todo salga bien y todo eso, solo puedo decir que lo que para otros puede resultar incómodo, a mí me enciende la mecha y me mantiene viva.

–Pues ha empezado el año bien.

–Así es. Si me dijeran hace un mes que pidiera un deseo para empezar 2023, además de pedir todo lo mejor para mi gente querida y mis perros (que la adoran), lo siguiente sería empezar de la manera que hemos grabado este videoclip.

Es más, si me preguntas cómo es mi día ideal, te respondería que como en un guión de Roi Casal: ver amanecer en la playa, descalza; bañarme en el mar, en enero; recorrer con el equipo de rodaje media provincia y acabar en una fiesta idílica junto a una piscina. Si enero ha comenzado así, no me quiero imaginar lo que nos deparará el resto del año.

–¡Mejor que no siga hablando! No vaya a hacer spoiler.

–(Risas) ¡Me callo, me callo!

–Hable de Roi Casal y de lo que ha significado para usted este trabajo.

–A Roi ya lo conocía, y solo puedo decir que es un artista fantástico, además de un 10 como compañero. Siempre te saca una sonrisa y da el cien por ciento para que todo salga perfecto.

Admiro su talento, y su música ha marcado mi vida de alguna manera, ya que sonaba en la serie “Pazo de Familia”, en la que estuve durante ocho temporadas.

Grabar con él y con Virvi este videoclip me ha permitido conjugar mis dos grandes pasiones: el arte y la naturaleza. Y además pude hacerlo de la manera que me gusta experimentarlas: con intensidad y de muchas formas distintas en un mismo día. Si a esto le sumas un equipo de gente excepcional en lo suyo y como seres humanos, ya lo tienes, el resultado es “Junto a ti”.

¿Quién es Beatriz Serén? La actriz y presentadora Beatriz Serén nació en Lugo hace 35 años. Diplomada en Arte dramático en Santiago, ha sido uno de los personajes principales durante las ocho temporadas de la serie “Pazo de Familia”; trabajo que le valió dos nominaciones a “Mejor actriz” en los premios Mestre Mateo. Participó en películas como “El Club de los incomprendidos”, “Blockbuster” o “El camino de la vida”.

–Da usted mucha importancia al trabajo en equipo. Y predica con el ejemplo, porque lo ha demostrado cada minuto de rodaje, charlando y compartiendo vivencias con el equipo de grabación, los músicos de la banda, el coro, el propio Roi, con Virvi, con los figurantes, la maquilladora, el personal de Harpazul...

–Estar a gusto con los compañeros es muy importante para el resultado final de cualquier trabajo, y en este caso, no me he podido sentir más cuidada y feliz de compartir tiempo y vivencias con todos. Me declaro fan absoluta de cada uno de los que hicieron posible “Junto a ti”; por su talento, sus ganas y por poner siempre al ser humano por delante.

–¿Cuándo ha sufrido más, al montar a un nervioso caballo que no se estaba quieto, caminar descalza por A Lanzada o introducirse en el agua helada de un río?

–(Risas) Creo que en los dos por igual, cuando mi cuerpo no respondía como quisiera y me quedé sin poder hablar al tirarme en la cascada del Paseo dos Namorados (Narón) y cuando casi me superó el miedo a montar un precioso caballo…

Pero la gente del equipo marcó la diferencia y todos hicieron piña para abrazarme y que entrara en calor, o para decirme palabras tranquilizadoras y de cariño que me ayudaron a seguir cabalgando.

–¿Y lo más hermoso? ¿Qué o cuáles son los momentos del videoclip que se guardará para siempre en la retina y su corazón?

–No olvidaré nunca la suerte que he tenido por poder grabar en lugares de ensueño que me dieron la oportunidad de dejar volar mi alma, profundamente aventurera.

Soy de los que creen que si bien las condiciones meteorológicas no son las mejores en nuestra bonita tierra, en vez de poner el foco en “qué frío hace” o “no quiero madrugar”, hay que centrarse en agradecer a la vida cada momento y todo lo que tenemos a nuestro alrededor.

Yo lo hago, por eso agradezco, por ejemplo, haber podido caminar descalza por la paradisíaca playa de A Lanzada un 4 de enero, como si fuese julio. Agradezco poder probar el agua del mar sin esperar al verano, o tener la suerte de contemplar los amaneceres en esa tierra que admiro y tan feliz me hace.