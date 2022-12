"Pase de oro" a la lengua de signos: "Canté para que me pudieran oír mis padres"

Ni la propia Martina López se esperaba un éxito tan arrollador en su participación en el programa Got Talent. Un concurso de gran audiencia en la televisión nacional y en el que la joven de A Illa ha impresionado a un exigente jurado. Y no solo por su extraordinaria voz, sino también por utilizar y poner en valor el lenguaje de signos. Un gesto que también incluía un homenaje a sus padres Martín e Isabel, ambos sordos.

– Remóntese a sus orígenes. ¿De dónde viene su afición por la música?

– De muy pequeña. No sé por quien fui influenciada, pero mi abuelo materno tuvo mucho que ver. De pequeña vivíamos en Monforte, de donde es mi padre, pero cuando iba para A Illa yo cantaba cuando mi abuelo cogía la guitarra. Así es como recuerdo que empecé a cantar, pero cuando mi abuelo murió dejé de cantar y me vino el miedo escénico. Eso fue hace cuatro años, pero luego me motivé para seguir adelante con mi sueño. Me dolía ver como solo cantaba en reuniones privadas y mis amigas me decían una y otra vez que tenía que mostrar ese talento. Así surgió la idea de Got Talent.

Formación en Vilagarcía

– Está en el Conservatorio de Vilagarcía, ¿pero cuáles son sus metas como cantante?

– Estoy en 6º del grado profesional, pero no voy a seguir adelante con el grado superior porque solo tengo formación como voz lírica o voz flamenca. Como no me gusta solo el pop prefiero buscar otras alternativas de formación para poder seguir adelante con mi sueño.

– ¿Cómo surgió la posibilidad de Got Talent? ¿Tenía claro que ese era el programa en el que quería estar?

– Me quería presentar a Operación Triunfo. Esa era mi sueño, pero ese programa ya no se hace. Entonces aposté por Got Talent y me apunté al casting y aquí estoy. Primero presenté el formulario y nunca me olvidaré de cuando me llamó un tal Jose diciéndome que había sido seleccionada para las audiciones. Preparé mis cosas para el casting y me fui a Madrid. Semanas después me llamaron y aluciné cuando me dijeron que estaba entre las 552 personas seleccionadas para las audiciones de entre miles de aspirantes. Después pasan a las semifinales 52 y de ahí a la final que es donde estoy ahora. Me parece algo realmente increíble.

– El tema elegido para las audiciones a la semifinal no era su primera opción.

– La verdad que no. Me la eligió la productora del programa en base a mi experiencia vital. Por eso canté ‘Je vole’, tomada de la película ‘La familia Bélier’, que relata la historia de unos padres sordos y una hija cantante. No es un tema del registro que a mí me gusta, pero es que el tema describe como es mi familia con padres sordos.

– Lo que siempre tuvo claro desde un principio es que ibas a utilizar la lengua de signos.

– Tenía muy claro que quería divulgar y visibilizar la situación de las personas CODA que somos los hijos oyentes de padres sordos. Quería que se viese la necesidad de conocer la lengua de signos, pero sobre todo que mis padres pudiesen saber lo que estaba cantando ya que no me pueden oír. La lengua de signos forma parte de mi vida, la aprendí lo mismo que aprendí a caminar porque con ella me comunico con mis padres y también me doy cuenta de lo mucho que tenemos que evolucionar en la integración de las personas sordas. También sirvió a modo de reivindicación y de defensa de los derechos de las personas con carencia auditiva.

– Otro lenguaje que parece dominar a la perfección es el inglés a tenor de sus interpretaciones.

– Pues la verdad es que no sé nada de inglés, pero se me da genial cantarlo. No sé si es por la sonoridad o por los giros, pero hasta me sale bien el acento (risas).

Camino profesional

– Con tanto halago parece que la posibilidad de iniciar un camino profesional puede hacerse realidad.

– Tengo muy claro que no estoy a la altura de muchos cantantes, pero creo que puedo llegar y para eso trabajo. Por eso me presenté al programa para que me vieran, mostrar mi voz y poder destacar. Tengo claro que hay que cantar bien, pero transmitir mucho también para que llegue al público. Incluso vi como a Risto se le saltaba alguna lagrimilla durante mi actuación.

– Supongo que sus padres se sentirán tan orgullosos o más que usted con tanta buena crítica.

– Mis padres están muy orgullosos de mí, ya solo por la idea de cantar con el lenguaje de signos y divulgarlo en una plataforma tan grande como la televisión es increíble. Mi madre está más orgullosa que yo. Ellos son los que mejor saben que no lo tienen fácil. Mi padre trabaja en la ONCE en Cambados y mi madre en limpieza en el Hospital de O Salnés. Ellos nos sacan adelante a mí y a mi hermana Carla de 13 años y es el homenaje que le puedo hacer porque también tienen que sentir lo que canto.

Paso hacia la integración

– ¿Queda mucho por hacer en la integración de personas sordas?

– Todavía quedan muchas cosas que no se hacen y que eso deriva en discriminación. Es una discapacidad que no está tan asimilada por la sociedad como el ser ciegos. Incluso en los ascensores encuentran el braille para facilitar sus rutinas, que me parece muy bien, pero yo voy con mis padres al cine y tengo que contarle por signos lo que ven porque no se piensa en ellos y no ponen sesiones con subtítulos en casi ningún lado. Lo mismo cuando viajan y nadie le explica por signos las cosas. Soy de los que cree que en los colegios también se debería impartir y enseñar la lengua de signos.

– Lo de los dos pases de oro es un exitazo en el programa. ¿Y ahora a la final?

– Más no se puede pedir. No sé si existen precedentes en el programa de algo así, pero estoy que no me lo creo. Ahora en dos semanas tengo la final en directo y ya estoy trabajando en el tema. Es una canción muy difícil, pero por trabajo no va a ser y a ver si se cumple el sueño.