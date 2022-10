La volandeira, un manjar de la ría de Arousa que regresa el 2 de noviembre

La campaña del “bou de vara” y de extracción de la volandeira arranca el miércoles próximo, 2 de noviembre. Las expectativas son buenas, aunque será difícil igualar los registros del año pasado, cuando se extrajeron más de 507 toneladas en Galicia. La Cofradía de Cambados celebró a última hora de la tarde de ayer una asamblea para abordar con la flota aspectos como los topes de captura o los precios mínimos de venta en lonja.

En la asamblea, el patrón mayor en funciones, Ruperto Costa, expuso los datos de los muestreos realizados en los últimos días sobre el recurso. Los técnicos afirman que los resultados de los sondeos, “son similares a los del año pasado”, si bien en la zona 4 de la ría de Arousa sí se aprecia un descenso leve en la producción.

Eso sí, Costa recuerda que los muestreos son solo orientativos, ya que se hacen en zonas muy concretas, por lo que hasta que pasen unas semanas de campaña no se podrá determinar con exactitud la cantidad de marisco que hay este año en la ría.

Precio mínimo de dos euros

Uno de los asuntos que estaba previsto abordar con los armadores era el número de kilos que se podrán extraer, pero finalmente no fue posible determinar este aspecto porque la Consellería do Mar todavía no ha remitido a los pósitos la resolución de inicio de la pesquería, en la que se especifican los volúmenes de captura permitidos.

Lo que sí se acordó en la reunión es que en la lonja de Cambados volverá a establecerse un precio mínimo de dos euros por cada kilo de volandeira. Esta fórmula ya se ensayó en temporadas pasadas, y generalmente ha dado buen resultado, ayudado en gran medida por la buena calidad del marisco que se vende en la rula de Tragove.

El patrón mayor en funciones explicó también que hay tres zonas abiertas para la explotación del bivalvo, que son la 3.1, la 3.2 y la 4. En la 2 aparecieron niveles elevados de metales, por lo que el Intecmar ha solicitado una nueva analítica, y autorizará la pesca en ese punto cuando mejore dicha situación.

Cambados es el puerto más importante de Galicia en volandeira. Entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 se vendieron en las rulas de la comunidad 507 toneladas de este marisco, semejante a la zamburiña, generando un volumen de negocio de casi 1,4 millones de euros. En Cambados, se vendieron 307.000 kilos (el 60 por ciento del total) y se facturaron 924.000 euros (el 66 por ciento del total gallego).

El centollo

En Cambados se habló del también inminente inicio de la campaña del centollo. Además de concretar algunos aspectos organizativos para mejorar el trabajo en la lonja, se acordó un precio mínimo de nueve euros el kilo para el preciado crustáceo.

La veda abre el 6 de noviembre (domingo), pero el centollo no podrá capturarse (y venderse) hasta el lunes 7. El día 6, los barcos podrán salir del puerto a las nueve de la mañana, y “largar” los aparejos a las 10. El tope de captura es de 35 kilos por tripulante y día, a los que se pueden sumar otros 35 kilos por barco y día. En O Grove probablemente se hará la reunión con los armadores el viernes próximo.