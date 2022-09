Tanxugueiras regresan a Revenidas

La programación de hoy muestra con claridad la apuesta de Revenidas por la música gallega, pues ocho de los doce artistas son gallegos, con la presencia de nombres tan destacados como Tanxugeiras, Baiuca, Dakidarría o A Banda da Loba. A estos hay que sumar los tres artistas que ofrecerán los “conciertos a bordo”: Antía Muíño, Xabier Díaz y Grande Amore. Estas actuaciones se realizan sobre la cubierta del “xeiteiro” Chasula, y el aforo máximo es de 12 personas. Las salidas del barco del puerto de Vilaxoán son a las 13.00, las 15.00 y las 17.00 horas.

Además de los artistas gallegos, hoy tocarán la bosnia Dubioza Kolektiv y los grupos españoles Zoo y Ladilla Rusa.

Tanxugueiras ya son habituales del Revenidas, y saltaron al estrellato tras su paso por el certamen musical para la elección del representante de España en Eurovisión. Tocan a las 17.30 horas en el escenario Xacobeo 21-22.

“Dubioza Kolektiv propone, en sus frenéticos directos, una fusión festiva y delirante de hip-hop, reggae, dub, rock y folclore bosnio. Todo ello teñido de negro y amarillo y con una considerable dosis de contenido político, sin perder nunca de vista la diversión”, explica la organización de Revenidas sobre la artista balcánica.

Por su parte, Zoo es un sexteto que, “lleva muchos años defendiendo uno de los mejores directos que se pueden escuchar en España”, según Revenidas. “Con una combinación febril y emocionante de rap y música electrónica, pero también con aportaciones de ritmos latinos e incluso mediterráneos. Y siempre con letras cargadas de un fuerte contenido social y político”.

Finalmente, “Ladilla Rusa es una propuesta de electro pop desenfadado”. Temas como “Macaulay Culkin” o “Kitt y los coches del pasado” han convertido a Ladilla Rusa, “en una de las propuestas más locas y divertidas que se pueden encontrar sobre un escenario”.

La Pegatina hizo bailar desde el primer minuto

El concierto del jueves de La Pegatina gustó mucho. Hizo bailar y saltar al público desde el primer minuto. Los valencianos tocaban por tercera vez en el Revenidas, y desplegaron un espectáculo cargado de energía musical y con una cuidada escenografía. Incluso pusieron una mesa sobre el escenario para brindar por Vilaxoán y su festival. No hubo tirada de confetis, como en otros conciertos de la banda, pues el Revenidas se celebra en un parque muy próximo al mar, y La Pegatina no quería que el papel terminase en el agua arrastrado por el viento. Pero no faltaron los globos, ni sus canciones más conocidas, tanto actuales como de los orígenes de la formación. La noche del jueves dejó un buen sabor de boca, a la espera de los conciertos de sonido más intenso del programa, que eran los de anoche. El festival de Vilaxoán ha dado este año un gran salto cualitativo.