Vilanova ensalza a la industria conservera con una feria dedicada a sus productos

Han sido claves en el desarrollo industrial de Galicia, especialmente en los municipios más próximos al mar. Uno de los concellos que más ha notado su presencia ha sido el de Vilanova que, desde hace tres años, celebra una Feira da Conserva en la que reúne a una buena parte de empresas de la transformación con sede en la comarca de O Salnés. Al igual que en los dos años anteriores, las nueve empresas participantes han traído sus mejores productos y, sobre todo, aquellos en los que han aplicado la innovación para seguir manteniendo su atractivo ante los consumidores, tanto nacionales como internacionales.

A la feria también acudió ayer la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que no dudó en ensalzar el papel trascendental que ha tenido el sector transformador en la suministración de alimentos saludables a la ciudadanía. “La conserva gallega es sinónimo de calidad”, ensalzando a un sector que el pasado año exportó productos por valor de 2.400’ millones de euros, lo que supone un nuevo récord. Esas cifras, añadió Quintana, colocan a Galicia como la décima exportadora mundial de productos de la pesca, con ventas en más de 120 países.

El evento, que tendrá sus puertas abiertas en el Xardín Umbrío hoy y mañana, cuenta además con la presencia de dos bodegas de albariño con sede en Vilanova. A ello se suma la celebración de actividades complementarias, como un taller titulado “Ciencia divertida para as familias” o los cuatro showcookings que escenificará el cocinero Miguel Mosteiro.

Una de las grandes novedades de este año es la inclusión de un espacio donde los clientes podrán degustar las conservas adquiridas durante la visita a la feria. En ella podrán encontrar desde hamburguesas de mejillón hasta las conservas más tradicionales en versión delicatessen.

La “Ameixa Rubia” triunfa en las mesas de O Cantiño

Es quizás una de las especies de almeja más desconocidas, pero no por ello deja de ser menos sabrosa que otras con más renombre. La almeja roja o “Ameixa Rubia” lleva once años exaltándose en A Illa para introducirla en los mercados. En esta ocasión, el Club de Piragüismo se ha encargado de poner en marcha la fiesta, un evento en el que todo aquello que se recaude se destinará a las actividades deportivas que organiza la entidad. Para este evento se ha reservado media tonelada de almeja roja, una cantidad que se podrá degustar al ajillo y ala marinera. Además de este producto, también se podrán degustar otros mariscos de la ría y porciones de paella o postres como las filloas. En la primera jornada, ya se registró una importante afluencia de gente. El Club de Piragüismo todavía tiene por delante otro reto para el próximo fin de semana, que es la organización de la Festa do Polbo que, a diferencia de años anteriores, se va a organizar también en el paseo de O Cantiño para aprovechar toda la infraestructura y evitar estorbar al tráfico rodado que circula por la zona de O Campo.