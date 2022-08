Amancio Prada y Rosalía de Castro, un plan perfecto para el domingo en Armenteira

El cantautor Amancio Prada (Dehesas, León, 1949) empezó a leer a Rosalía de Castro a los 17 años. Estaba estudiando Dirección de Empresas Agrarias en Valladolid, y echaba mucho de menos su Bierzo natal, tan distinto a la capital castellana. Los versos de la poetisa de Padrón ayudaron al joven Amancio Prada a sobrellevar mejor la situación. “Sentí por primera vez la nostalgia de la tierra, la morriña. Extrañaba el aire y el campo de mi Bierzo natal... Y los versos de Rosalía me hacían revivir los airiños aires. Me emocionaban. Y aquella emoción, su resonancia, me llevó al canto”, escribió en su momento Prada.

La entrada es gratuita hasta completar aforo El idilio que el cantautor leonés sintió por Rosalía de Castro se mantuvo a lo largo de su vida, hasta el extremo de que su segundo disco, publicado en 1975, estuvo compuesto en exclusiva por poemas de la autora gallega. Posteriormente, Amancio Prada nunca dejó de cantar “Como chove miudiño”, “Un repoludo gaiteiro”, “Pra habana”, “Adiós ríos, adiós fontes”, “negra sombra” o “Mayo longo”, algunos de los poemas más conocidos de Rosalía, convertidos con el paso del tiempo en auténticos himnos. Amancio Prada está de gira por Galicia, y este fin de semana hará una parada en el monasterio de Armenteira, para dar un concierto en el que, nuevamente, la protagonista absoluta será Rosalía de Castro. La actuación es este domingo, 28 de agosto, a partir de las 21.00 horas, y la entrada es gratuita. En septiembre estará en Agolada y Noia.