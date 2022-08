Vista Real despide a los alumnos de “Mar de Santiago II” tras un año de formación

Se convirtió en una de las formaciones más novedosas en el pazo de Vista Real y, tras los resultados excepcionales de la primera experiencia, la segunda clausuró ayer su actividad después de doce meses muy intensos, en los que se han formado un total de 16 alumnos. La Escola de Hostalería Mar de Santiago II entregó ayer sus diplomas a todos los alumnos que participaron en la experiencia de un año de formación en las especialidades de cocina y atención de sala o restaurante.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, apuntaba ayer que esta iniciativa de formación es una de las más satisfactorias que se ha desarrollado en Vilanova en los últimos años. No en vano, en las dos experiencias que se han desarrollado “casi todos los alumnos han salido de ellas prácticamente con un trabajo asegurado”. No en vano, la calidad de la formación que se ofrece en las dependencias del Centro de Desenvolvemento Local de Vista Real “es una garantía para los establecimientos de restauración que hay en la comarca”. En el caso de la clausurada ayer, el regidor hacía hincapié en que varios de los alumnos “ya se encuentran trabajando y los profesores me han comentado que, si la primera promoción fue muy buena, esta ha sido excelente”.

La intención del Concello es continuar con este tipo de formación, ofreciendo a los jóvenes de Vilanova la posibilidad de trabajar en la restauración, o incluso, poner ellos mismos en marcha un proyecto gastronómico.