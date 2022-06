"El de O Grove es un auditorio con unas condiciones técnicas estupendas"

La Wikipedia dice de él que Javier Veiga Rubirosa (O Grove, Pontevedra, 11 de febrero de 1973) es un actor español de teatro, televisión y cine. Y puede añadirse que se trata de un humorista como la copa de un pino y de un meco de pura cepa.

De esos que sacan pecho cada vez que hablan de su pueblo. El mismo donde el verano que viene grabará su primera película como director, y donde estará mañana para vivir y protagonizar un momento histórico, ya que se encargará de presentar la gala inaugural del Auditorio Municipal Escuela de Música.

–Hace semanas FARO DE VIGO publicó que usted había sido de los pocos privilegiados que habían visto el Auditorio por dentro, ya que se trata de mantenerlo en secreto hasta que mañana llegue el momento de su estreno ¿Qué le pareció lo que pudo ver al lado del alcalde, José Cacabelos?

–Lo cierto es que me sorprendió. Más que nada porque lo habitual cuando se hacen este tipo de centros es comprobar que el arquitecto apostó por un espacio de “mírame y no me toques”, pensando más en una inauguración que en prepararlo para poder presentar espectáculos para el público. Este de Monte da Vila es un auditorio con unas condiciones técnicas estupendas y bien pensado para ponerlo a funcionar.

–Y ahora toca inaugurarlo... ¿Contento por ser el conductor de la gala?

–Mucho. Llevo toda la vida haciendo bromas con que no teníamos un auditorio en O Grove cada vez que me tocó actuar aquí, así que es lógico que ahora me alegre de que sea una realidad y de poder inaugurarlo. La pena es que ahora me quedo sin chiste, así que tendré que empezar con la piscina (risas). Por lo menos así quizás la tengamos para cuando me jubile, cuando me vendrá bien hacer aquagym.

–El alcalde insistía hace un par de días, en conversaciones con FARO, en que era de destacar la disposición e ilusión que usted había mostrado cuando le propusieron conducir la gala inaugural...

–La verdad es que cuando me llamaron dije que si al momento. Lo cierto es que no estuve listo ahí, pues quizás podría haber negociado que le pusieran mi nombre a la sala... o al polideportivo, recordando mis gloriosos tiempos de jugador de balonmano. ¡O al puente de A Toxa! No sé como no se me ocurrió: “Ponte da Toxa Javier Veiga”. Lo estoy visualizando y puede que aún se lo plantee al alcalde, pues seguro que le gusta la idea (risas).

–Se le ve radiante y, como siempre, sin dejar de bromear. ¿Está contento por inaugurar el Auditorio o por volver a casa?

–(Risas) Por las dos cosas. Mi DNI aún mantiene mi domicilio en O Grove, y así seguirá siendo. Para mi es importante mantener este vínculo y seguir siendo meco. Eso es parte de la persona que soy y quiero seguir siendo. También estoy contento por el estreno, aunque debo confesar la verdadera razón de que aceptara presentar la gala (más risas). Lo que sucede es que este verano voy a rodar en Galicia mi primera película como director, y estoy empeñado en hacerlo durante una semana en O Grove, ya que es algo que me hace muchísima ilusión, como seguro que se la hará a muchos de mis vecinos. Pero claro, meter un equipo de casi cien personas en O Grove en julio es una locura “de moito carallo”, y voy a necesitar un poco de ayuda. Mi estrategia es aprovechar la inauguración para coger por banda en el cóctel al alcalde y la presidenta de la Diputación, ya que no tendrán escapatoria. “’Malo será!”. Ellos verán, pero yo tengo que rodar en O Grove sí o sí.

–Seguro que los grovenses lo apoyan, ya que ellos parecen tan contentos como usted con el nuevo y soñado auditorio.

–Todos debemos estar contentos porque lo importante de estrenar este auditorio no es la gala, sino saber que por fin tenemos esta sala, a la que espero poder volver para presentar mis espectáculos. Todos ellos hacen gira por Galicia, y en tres incluso hicimos estreno mundial en el teatro de Noia, gracias a una colaboración con aquel Concello. Saber que ahora también podemos hacerlo aquí, en casa, es una alegría enorme para mi. ¡Y para mi padre, que va a ahorrar la gasolina de ir a verme a Pontevedra o Vilagarcía!