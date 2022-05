Vecinos en pie de guerra contra un polígono industrial

Convencidos de que “se efectuará una gran relleno” y de que saldrán especialmente perjudicados los lugares de A Charca y Campaña, lamentan la “falta de información” y pronostican que “hay casas que no volverán a ver el sol”.

Al expresar su enfado llegan a proponer “una línea de zona verde que haga de barrera entre las futuras naves industriales y nuestras viviendas”, a lo que añaden que a muchas de esas naves “se accederá directamente desde la carretera Nacional 550”.

Es por ello que pronostican que “habrá retenciones y accidentes a causa de la entrada y salida de vehículos pesados”.

Frente a esto, sugieren que los parques empresariales “bien diseñados” disponen de “vías de acceso propias, para que el tráfico pesado no colapse la carretera principal”.

En este caso no solo no es así, según dicen los que se consideran damnificados, sino que “proponen un carril bici como solución al caos circulatorio que se producirá”, explican en la plataforma vecinal creada por los vecinos de Pontecesures.

Hace justamente un año se daba cuenta en FARO DE VIGIO de que Pontecesures presentaba en el lugar de Redondo-Tarroeira, de “un espacio inmejorable para la creación de suelo empresarial”, tanto por sus características orográficas como por sus buenas comunicaciones, ya que ese terreno, “de 38 hectáreas”, se sitúa al lado de la carretera Nacional-550, cerca de la PO-548 y a escasa distancia de los nudos de enlace con la Autopista del Atlántico en Padrón y Caldas.

El alcalde pontecesureño, Juan Manuel Vidal Seage, se mostraba convencido de que conseguir el suelo industrial de Redondo-Tarroeira supondrá “una inyección económica, social y laboral fundamental para el futuro de nuestro pueblo y de toda la comarca”.

Hacía estas apreciaciones después de ser preguntado por la actividad que llevaban a cabo en la zona tanto el personal del Concello como operarios de la empresa Xestión do Solo de Galicia (Xestur).

Los trabajadores municipales se dedicaban a limpiar y desbrozar la parcela para despejar los regatos en ella existentes y facilitar las acciones de medición efectuadas por los técnicos de la citada empresa.

Esas tareas topográficas y de concreción de lindes, accesos, suministros y demás, trataban de evaluar de nuevo el terreno para dar continuidad a las realizadas hace más de una década, cuando a punto estuvo de hacerse realidad este polígono industrial.

Recuerda Juan Manuel Vidal Seage que hace una década “se evaluó la zona y alcanzó una puntuación de más de 80 sobre 100, quedando claro que era un espacio apto como asentamiento de tejido industrial y destacándose su estratégica ubicación”.

Hace tres años decidió retomar aquella idea y contactó con Xestur, aún siendo consciente de que Pontecesures necesitaría de un importante apoyo institucional para sacar adelante este asunto.

“Ahora nos encontramos con la sorpresa de que Xestur quiso retomarlo y puso en marcha un nuevo levantamiento topográfico para ver la situación actual de la parcela y las posibles afecciones, de ahí que desde el Concello decidiéramos colaborar limpiándola”, detallaba el alcalde pontecesureño hace un año.

Dicho lo cual insiste en que “conseguir este parque empresarial es crucial para el futuro de nuestra localidad y de las empresas, ya que se aprecia un déficit crónico de terreno apropiado para ellas”.

Sobrada capacidad de abastecimiento y saneamiento

Entre los estudios puestos en marcha en relación con el parque empresarial están los relacionados con la capacidad de abastecimiento de agua y saneamiento que tiene el Concello. “Ya nos han pedido informes al respecto y hemos demostrado que estamos en condiciones de asumir el incremento de consumos -declaraba el alcalde hace un año-; no solo porque este vamos a invertir en la mejora de estas redes, sino porque la depuradora está sobredimensionada y es capaz de duplicar su carga actual para, precisamente, atender este tipo de circunstancias”.

En definitiva, que “no podemos dejar escapar esta oportunidad tan ilusionante, teniendo claro que no vamos a cometer errores de otros polígonos porque no queremos un terreno lleno de ‘xestas’, sino un espacio ejemplar en cuanto a desarrollo industrial medioambientalmente sostenible”, concluía Juan Manuel Vidal Seage.