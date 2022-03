La Ruta da Pedra a da Auga se pone a punto para el verano

Los ayuntamientos de Ribadumia y Meis acometerán en los próximos meses una serie de obras de mejora en la Ruta da Pedra e da Auga, el itinerario de senderismo más conocido y transitado de O Salnés. El hecho de que este 2022 sea Año Santo, y de que una parte de la Variante Espiritual do Salnés transcurra precisamente por la Ruta da Pedra e da Auga es un argumento a mayores para prioriozar el buen estado de este sendero.

La alcaldesa de Meis, y presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, explica que la puesta a punto de la Ruta da Pedra e da Auga se acometerá con los fondos europeos del Next Generation que ha obtenido la Mancomunidade do Salnés. Los ayuntamientos ya han mantenido las primeras reuniones para coordinar las actuaciones que se van a llevar a cabo en este primer ejercicio, “y nosotros priorizamos la inversión en esta ruta porque es Año Santo y queremos que esté bien de cara al verano”, indicó Giráldez.

Los trabajos que se van a acometer son diversos, y van desde la puesta a punto del camino, que en algunos tramos presenta socavones provocados por las escorrentías de los últimos meses, hasta la reposición de elementos del mobiliario urbano. Así, se van a acondicionar con zahorra aquellos tramos del sendero que presenten defectos en el firme debido a las lluvias, las crecidas del río Armenteira y el paso del tiempo. La alcaldesa avanza que también hay que realizar una actuación ambiciosa en los elementos de madera, pues algunos acusan el tiempo a la intemperie y presentan signos de podredumbre. En este sentido, se repondrán algunas mesas del merendero de Serén, y se arreglarán varias pasarelas del río y los pasamanos.

Otra parte de la inversión de los Next Generation se reserva para la puesta a punto del alumbrado, pues hay farolas rotas, sin luz o que fueron directamente arrancadas porque suponían un riesgo. Varios de estos puntos de luz en mal estado se encuentran en las inmediaciones de la popular Aldea Labrega, una bonita reconstrucción con piezas de cantería de una aldea gallega de principios del siglo XX.

La Ruta da Pedra e da Auga no solo es transitada por aficionados al senderismo y por los peregrinos que hacen la Variante Espiritual. El hecho de que sea un itinerario con poco desnivel y dificultad técnica -salvo en un tramo de un par de kilómetros de la zona media, donde sí se complica mucho el paso para las personas con movilidad reducida y hay que ir con cuidado con niños pequeños- hace que sea un lugar habitual de paseos familiares. También es una de las opciones preferidas para corredores y ciclistas de montaña para hacer un poco de deporte en plena naturaleza.

El área recreativa existente junto a los molinos de río restaurados de Serén -donde hay un bar, ahora mismo cerrado, y un par de parques infantiles, en mal estado, a la espera de ser arreglados- también es un lugar que se llena de gente al llegar el buen tiempo, gracias a su buena accesibilidad en coche y la belleza del paisaje.