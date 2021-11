Un centollo, 230 euros, una centolla, 220

Un centollo de 4,7 kilos vendido por 230 euros y una centolla, de 2,5 kilos, por 220. Así se pagó la pareja del “rey de los mariscos” en la lonja de contratación más importante de Galicia para esta especie, la de O Grove.

Ese es el resultado de la subasta solidaria llevada a cabo ayer en la propia lonja de contratación, tratando de recaudar fondos con los que ayudar a los más necesitados, ya que el dinero obtenido con la subasta se entrega a Cáritas.

Un concurso para elegir los dos mejores ejemplares

El procedimiento fue el de costumbre, de tal forma que primero se hizo un concurso y se eligió al mejor centollo y la mejor centolla descargados ayer en el puerto meco. Y esos dos crustáceos ganadores fueron los subastados después.

La hembra fue adquirida por Pescados Lucas, mientras que el macho lo compraron Pescados Eva Mar y Pescados y Mariscos Concha, con puestos en las plazas de O Grove y Cambados.

Eva María Otero Vidal, propietaria de la primera de ellas, explica que adquirieron ese centollo “para colaborar con Cáritas”.

También esgrime que no es para vender, sino para “preparar una buena centollada con nuestras familias”.

El mítico "Chapeliño", el barco del patrón mayor

Se da la circunstancia de que las dos piezas ganadoras del concurso y después subastadas por un total de 450 euros fueron capturadas por un barco que prácticamente consigue el triunfo cada año, como es el “Chapeliño”.

No es una nave cualquiera, sino que se trata de una de las que mejor pescan centollo y pertenece al patrón mayor, Antonio Otero, quien de este modo se lleva sendos premios de 150 euros.

Este concurso de centollos vivos y la posterior subasta protagonizaron la tarde al abrigo de las jornadas de exaltación del “Centolo do Grove”; una marca de calidad y diferenciación que se encargó de gestionar y se ocupa de promocionar la propia cofradía de pescadores San Martiño, con socios de O Grove, Cambados, Meaño, Ribadumia y Sanxenxo.

El pósito es, precisamente, uno de los organizadores de las jornadas, en las que también se reconoce cada año la trayectoria de dos marineros jubilados que dedicaron toda su vida a la pesca del “rey de los mariscos”.

Esta vez los agraciados fueron Francisco Caneda Rodríguez, de 73 años, y Manuel Iglesias Domínguez , de 77.

De este modo se escribió un nuevo capítulo en las jornadas del centollo, coorganizadas por Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), el Concello y la Xunta.

Siguen su curso hasta después del puente de la Constitución, lo cual supone que aún es posible saborear el mejor centollo en siete hoteles y ocho restaurantes colaboradores.

"Hoteles centoleiros"

La cita está en “hoteles centoleiros” como el Abeiras, en la ensenada de O Bao (A Lanzada), el Talaso Louxo La Toja, en la isla de A Toxa, el Norat y el Maruxía, situados en la calle Luis Casais, el hotel O Castro, de Reboredo y el Hotel & Apartamentos Cons da Garda.

“Restaurantes centoleiros”

En cuanto a los “restaurantes centoleiros”, puede citarse al Punta Vendaval, perteneciente al hotel Louxo La Toja, al Pan de Millo, regentado por Lorena Moldes y situado en la avenida de Beiramar –con vistas a los bancos marisqueros de A Vía y la isla de A Toxa– y al Mesón do Mar, en la calle Luis Casais.

También participan el restaurante La Posada, ubicado en la céntrica y peatonal calle Castelao, El Rincón de Norat, O Castro, Airiños y los dos establecimientos de Marisquerías Solaina, uno situado en la avenida de Beiramar y el otro, en la calle Cruceiro.

En este último establecimiento tanto Luis Padín Noya, el propietario, como “Gabi”, el afamado cocinero del restaurante Solaina del que tantas veces se ha hablado, presumen de la calidad de los centollos de O Grove de que dispone esta marisquería. Tanto ya cocidos, para ponerlos a la mesa en cuanto el comensal se sienta, si éste lo estima oportuno, como vivos, para sacarlos del vivero cuando llegue el momento.

Manuel Iglesias : "Nuestro centollo es mejor porque lo tratamos bien y lo escogemos a conciencia"

Volviendo a los actos de ayer, hay que decir que Manuel Iglesias Domínguez es uno de los armadores y/o marineros más conocidos de O Grove, al igual que uno de los más expertos y veteranos pescadores de centollo que ha parido el pueblo meco. Empezó a trabajar en el sector con solo doce años, y ahora tiene 77. Fue padre de dos hijos y tiene una “netiña”.

Este tipo de cosas siempre sientan mejor cuando estás vivo y sirven de poco después de muerto

Muchos se acordarán de Manuel Iglesias porque fue vicepatrón de la cofradía de pescadores San Martiño durante nada menos que catorce años, siendo patrón mayor Francisco Iglesias. Otros también lo recordarán en el mundo de la política, ya que ejerció como concejal durante un mandato, al lado del esquerdista Xan Caneda.

Desde ayer, unos y otros podrán recordarlo, igualmente, por ser uno de los marineros jubilados homenajeados por el pueblo de O Grove a través de la cofradía de pescadores, como reconocimiento a toda una vida dedicada al mar y, sobre todo, a la pesca del centollo.

Un reconocimiento que quiso “agradecer profundamente” porque, bromeó, “este tipo de cosas siempre sientan mejor cuando estás vivo y sirven de poco después de muerto”.

Entre risas, Manuel Iglesias explicaba que la del centollo, y la pesca en general, “cambiaron muchísimo, porque antiguamente había que levantar los aparejos a mano, y hoy en día se hace con halador, además de haber GPS, radar y otros avances en todos los barcos; no cabe duda de que es todo mucho más seguro que antes, aunque el peligro en el mar siempre existe”.

También recuerda con cierta nostalgia aquellos tiempos en los que, como representante del cabildo, “luchamos por las vedas, el establecimiento de topes de captura, los precios mínimos en lonja...”.

Antiguamente había que levantar los aparejos a mano, y hoy en día se hace con halador, además de haber GPS, radar y otros avances en todos los barcos

Dicho lo cual explica que el afamado “Centolo do Grove” debe esa fama “a las circunstancias que rodean a la ría de Arousa, ya que es inmensamente rica por el pasto que tiene”.

Pero es que, además, se diferencia del de otros puertos arousanos, y de ahí que sea siempre el que mayores cotizaciones alcanza, “porque lo tratamos bien y lo escogemos a conciencia, de tal forma que el que está un poco bajo en carnes se deja en el mar”.

Todo eso propicia “la enorme repercusión que alcanza a nivel nacional”, sentencia Manuel Iglesias.

El mismo que aprovecha para destacar la excelente campaña actual, iniciada el pasado día 8 y que, como se explicó en FARO, “arrancó francamente bien”.

Es cierto que esta semana experimentó un ligero bajón, pero esto se debe a que, “como ya sabemos todos, con el frío, la luna y el norte el marisco se agacha, como también hacemos las personas”, volvía a bromear el veterano marinero.

Para terminar mostrando su deseo de que en próximas ediciones de las jornadas del centollo se siga reconociendo el trabajo de los marineros, pero tanto el de armadores como el de los tripulantes que llevan muchos años dedicados a esta valiosa especie.

“Recuerdo que en nuestra época se dio a este premio a un tripulante, que ya ha fallecido, pero la mayor parte de las veces a quien se premia es a los armadores”, explicó.

Francisco Caneda Rodríguez: "Siempre se procura cuidarlo y llevar a tierra los mejores ejemplares"

Francisco Caneda Rodríguez tiene 73 años y fue marinero desde que solo tenía catorce. Fue padre de una mujer que le ha dado dos nietos, un niño y una niña que, “afortunadamente, no se dedican al mar”.

Dice eso, lo de “afortunadamente”, porque el de pescador o mariscador no es un trabajo que aconseje a nadie, ya que “todo el mundo sabe que es muy duro, que no está bien pagado y que, a pesar de que mejoró mucho, entraña enormes riesgos”.

Él, Paco Caneda, es el otro marinero jubilado homenajeado este año por la cofradía de pescadores San Martiño, aprovechando las jornadas de exaltación del centollo. Y ha sido uno de los dos elegidos por haber pasado toda una vida dedicado, mayormente, a la extracción de este que, en la localidad meca, está considerado el “rey de los mariscos”.

Todo ha cambiado mucho, y en todos los aspectos, tanto los barcos como la manera de trabajar, el tipo de aparejos y el modo de largarlos, de forma que ahora se tiran muchos más al mar

Ayer recordaba cómo era el trabajo en el mar cuando empezó, cuando se dedicaba a la pesca de centollo “con las antiguas artes de cáñamo y lino”, las raeiras, que ahora apenas se utilizan y se elaboran con otros materiales “más modernos”, siendo las redes conocidas como “miños” las más empleadas en su localidad para la captura del citado crustáceo.

“Todo ha cambiado mucho, y en todos los aspectos, tanto los barcos como la manera de trabajar, el tipo de aparejos y el modo de largarlos, de forma que ahora se tiran muchos más al mar”, reflexiona Francisco Caneda Rodríguez cuando detalla que “el sistema de vida a bordo ahora no tiene nada que ver con el de antes, cuando podíamos estar una semana pescando sin venir a tierra”.

Sea como fuere, lo que no parece haber cambiado es la calidad del centollo de O Grove, que incluso parece haber mejorado notablemente desde que se establecieron precios mínimos de retirada en lonja, se le consiguió una marca propia de calidad y, en definitiva, desde que la propia flota se concienció de la necesidad de marcar diferencias con su producto estrella.

“El centollo de O Grove es mejor que el de otros puertos porque siempre se intentó cuidarlo y se procura llevar a tierra los mejores ejemplares”, reflexiona Francisco Caneda para explicar por qué el producto meco alcanza cada año las mejores cotizaciones de Galicia.

Acordándose de su bisabuelo, que ya se dedicaba a la pesca del centollo, y agradecido por el reconocimiento que le ha realizado la cofradía, este veterano marinero fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la jornada de ayer en la lonja meca, donde además de entregársele el diploma correspondiente, como se hizo con Manuel Iglesias Domínguez, se celebró el tradicional concurso de centollo vivo y la posterior subasta solidaria del macho y la hembra ganadores del mismo.

Maridaje de centollo con albariño

También se celebró ayer, cabe reiterar, un “showcooking” que permitió degustar varios platos de centollo maridado con albariño en el que participaron miembros del gobierno local, con el alcalde José Cacabelos a la cabeza, y representantes de la Xunta, abanderados por el delegado territorial, Luis López.

La actividad estuvo dirigida por el empresario Miguel Parada, “cocinero del afamado restaurante La Posada”, indican en Emgrobes.

Se ocupó, “en colaboración con el ‘Obradoiro de Hostalería’, de preparar varios platos en los que cuales el protagonista absoluto era el centollo de O Grove, todo ello maridado con vinos albariños de bodegas como Lagar da Cachada y O Secreto de Candela”.

En la patronal sostienen que la actividad “fue todo un éxito, siendo fundamental para ello la calidad del centollo de O Grove”.

"Homenaje centoleiro" a Fernando Romay, Vicente del Boque y los deportistas olímpicos

La Cofradía do Centolo Larpeiro celebra hoy el día grande de su Gran Capítulo, caracterizado por el hermanamiento con la Cofradía del Vino de Cangas del Narcea y, sobre todo, por el homenaje previsto al exseleccionador nacional Vicente del Bosque (este acto tendrá que esperar hasta el puente de la Constitución) y al exbaloncestista Fernando Romay, designado “embajador centoleiro”.

Un homenaje que forma parte de las jornadas de exaltación del centollo que se llevan a cabo en O Grove y se extiende a los deportistas olímpicos y desde hoy "cofrades de honor", Joaquina Costa Iglesias, David Mascato García, María Teresa Portela, José Alfredo Bea García, María Isabel García Suárez, Carlos Arévalo López y Alfredo García Fernández.

De todo ello van a ser testigos cerca de cuatrocientos cofrades, miembros de cofradías españolas y portuguesas como el Capítulo Serenísimo do Albariño, Cofradía del Respigo de Laredo, Orden del Cangrejo de Asturias y Orde da Ameixa de Carril.

También de la Cofradía del Cordero Segureño de Huescar (Granada), Vinos de Alicante, Queso de Cantabria, Cofradía de la Anchoa de Santoña, Cofradía de la Nécora de Noja, la del hojaldre de Torrelavega, la del bonito del norte de Colindres, Cofradía do Caldo Galego de Mourente, la de Orujo de Potes y Gastrónomos del Yumai.

En la relación de entidades españolas también aparecen la Cofradía del Vino de Ribera del Duero, Orden de la Cigala de Marín, Cofradía del Salmorejo Cordobés, Amigos de los Nabos de la Foz de Morcin y Cofradía del arroz con leche de Cabranes.

Sin menospreciar a los portugueses de Vinho de Carcavelos, Pastinaca da Covilha, Confraria das Papas e Carolos, la de mermelada de Odivelas, la Sabores do Botareu y Confraría da Caldeirada do Peixe de Espinho.

Además de la Confraría do Pao e do Biscoito de Valongo, la de Sabores Poveiros de Povoa de Varzim, Confraria do Espumante de Portugal y Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa e Tâmega.

"Cofrades de Mérito"

En el mismo Gran Capítulo de O Centolo Larpeiro se designará como "cofrades de mérito" a José Luis Casarrubios Rey, Francisco Javier Serrano, Carmen Baena Díaz, María Eloisa Mínguez Alarcón, Ramón Paz Cousido, Ramón Tellado Vila y Pedro Galbán Dios.