Los concellos pagarán 5 céntimos más por cada 1.000 litros de agua tras la subida de la luz

La Mancomunidade do Salnés lleva meses avisando a los ayuntamientos de que si la escalada del precio de la electricidad no se detenía en seco y no volvía a los niveles previos al verano pasado, no quedaría más remedio que subir el precio del agua potable. Finalmente, el aviso se cumplió, y los ayuntamientos arousanos acordaron este jueves por unanimidad la subida del agua que les sirve la Mancomunidade do Salnés.

La mayor parte del suministro que llega a los hogares y los negocios de O Salnés procede del río Umia, donde es captada y depurada por la Mancomunidade. De ahí, el ente comarcal se la sirve a cada concello, y es a través de las redes municipales desde donde se distribuye posteriormente a los consumidores finales. Por este servicio, la Mancomunidade le cobra a los ayuntamientos, y estos últimos a los abonados, como las familias, los comercios o las industrias.

Hasta ahora, los concellos le pagaban a la Mancomunidade algo menos de 19 céntimos de euro por cada 1.000 litros de agua, pero en 2022 costará 24 céntimos.

Los gastos que asume el ente comarcal en la depuración y tratamiento del suministro se han disparado a consecuencia de la subida de la luz. El gerente comarcal, Ramón Guinarte, cifra el incremento del gasto en la planta de captación de Ponte Arnelas en un 200 por ciento. La situación empezó a preocupar mucho ya a principios del verano, pero en la Mancomunidade decidieron esperar un poco antes de tomar decisiones tan dolorosas como la subida de las tasas, con la esperanza de que se frenase la escalada de la luz.

"Solo en la planta de Ponte Arnelas vamos a gastar 120.000 euros de los que teníamos previsto este año" Marta Giráldez - Presidenta de la Mancomunidade do Salnés

Pero esto último no ha sucedido, y la situación se ha vuelto insostenible para la Mancomunidade. “No nos ha quedado más remedio que adoptar esta decisión -señala la presidenta comarcal, Marta Giráldez-, porque no tenemos dinero para asumir el sobrecoste energético. Solo en la planta de Ponte Arnelas vamos a gastar 120.000 euros de los que teníamos previsto este año”.

La subida del agua a los concellos entrará en vigor el 1 de enero próximo. Ahora, cada gobierno municipal deberá decidir si repercute ese incremento en los recibos de los consumidores finales o no. Los ayuntamientos podrían absorber con sus fondos propios toda la subida -o una parte de la misma-, pero eso les obligaría a quitar el dinero de otras partidas.