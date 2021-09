Rocío Rodríguez: “Siempre soñé con presentar el programa Luar”

Flautista de la BUMM desde niña, Rocío Rodríguez emergió en los últimos años como la cara televisiva meañesa en la TVG, tanto que su rostro viene asociado ya con el programa “Luar,” en el que presenta junto con el carismático Xosé Ramón Gayoso. El rostro de esta meañesa se popularizó presentando galas, festivales y conciertos, pasión que casó con sus estudios hasta encaramarse a los platós televisivos.

–Desde presentadora de eventos de la BUMM a la TVG, ¿cómo ha sido el tránsito?

–Llegué hace cuatro años, con lo que pude convertir en profesión lo que había venido siendo un hobby de siempre, desde que yo era pequeña. Me inicié presentando algunas galas, y yo, que era, y soy, flautista de la Banda Unión Musical de Meaño, me animé a presentar algunos de sus conciertos, luego el Festival de Bandas de Música Populares de Meaño… La experiencia resultó tan bien que empezaron a llamarme de otros festivales, e incluso de la Federación Galega de Bandas para presentar el Certame Galego de Banda de Música en Santiago. Y ahí en medio me llegó la oportunidad con dos casting en la TVG, que fue cuando me seleccionaron.

–Se le identifica ya como la cara meañesa de “Luar”.

–Sí, empecé llevando algunas secciones dentro del programa como “O mellor década casa” o “Vai de regueifa”, y luego pasé a ser ya una de las copresentadoras con Gayoso.

–¿Cómo es Luar por dentro?

–El programa es el prime time del viernes. Se hace en el plató “Mil” en Teo, que es inmenso, y que acoge también los programas “Land Rover” y “Bamboleo”. Por dentro, camerinos, equipos de sonido, maquillaje, peluquería… Es un mundo, y siempre con la gente muy atenta para hacerte las cosas fáciles. Por lo demás “Luar” es una gala de cuatro horas de directo, que aúna como ninguno la actuación de estrellas consagradas con grupos gallegos de música popular, y que puede ofrecer en el mismo programa, pongamos por caso, a Raphael y al grupo de gaitas de Penaguda, velando así por ese espíritu de la música popular gallega de a pie… Esa fusión no la hace ningún otro programa.

–¿Y cómo es Gayoso desde fuera de la cámara?

–Fuera de la cámara es aún mejor, una persona superbondadosa, gentil y muy atenta, que hace que todo sea mucho más agradable.

–¿Cómo afectó el COVID a su labor de presentadora en “Luar”?

–Lo hizo todo más difícil. Antes, el programa se hacía con mucho público lo que hacía más fácil la conexión con la gente. Ahora, con el COVID todo se ha vuelto más complicado para los intérpretes, con grupos reducidos, si acaso dos bailarines, e incluso también para los presentadores, porque al otro lado del escenario no tienes nada, apenas unas decenas de personas, y eso no es lo mismo a la hora de trasmitir si el público te arropa.

Para mí es una responsabilidad tremenda para llevar la fiesta y la felicidad durante el programa a los hogares gallegos Rocío Rodríguez - Copresentadora de Luar con José Ramón Gayoso

–¿Cómo se las ingenia para ofrecer una sonrisa perenne siempre en el rostro?

–Primero, porque la profesión me hace muy feliz, y luego porque siento que para mí es una responsabilidad tremenda para llevar la fiesta y la felicidad durante el programa a los hogares gallegos, y contribuir a la alegría de la gente durante unas horas es algo que nos alienta muchísimo.

Otros menesteres

–¿A qué más se dedica?

–Me han llamado hasta para matrimonios civiles y bautizos… Incluso, este fin de semana tengo comprometido un bautizo civil. Soy lo que se llama “oficiante”.

–¿Oficiante?

–Sí, lo demandan algunas personas que quieren hacer algo distinto en su ceremonia. Y, la verdad, estoy haciendo muchísimos kilómetros, no paro los fines de semana.

–Dígame un sueño en mente como presentadora en televisión.

–El sueño ya se hizo realidad: desde niña soñaba con presentar en “Luar”. A partir de ahora todo lo que venga será bienvenido.