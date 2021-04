La mayor cantera del fútbol virtual está en Vilagarcía

La participación en ligas virtuales no viene de ahora. Son ya muchos los años en los que, en base a las más o menos afortunadas actuaciones de los deportistas en ligas profesionales de fútbol o baloncesto, se establecen muchas clasificaciones y se disparan muchos comentarios entre los miembros de una misma comunidad de juego.

Sin embargo en Vilagarcía se ha querido ir un poco más allá a la hora de aplicar una perspectiva más global a todo lo que implica reflejar la pasión por el fútbol en un reto en el que hay que conjugar inteligencia, conocimiento del juego, actualización continua, visión empresarial y capacidad de negociación. Un cóctel de cualidades que servirá para dictaminar quienes son los mejores en un juego en el que no hay que meter goles ni evitarlos, ni siquiera vestirse de corto, pero sí ser capaz de gestionar todos los factores que rigen el éxito y la sostenibilidad de cualquier proyecto, ya sea deportivo o no.

Antonio Santos e Iván Renda han sido los ingenieros de una idea que ya cuenta con federación propia y que se pondrá en marcha de manera efectiva la próxima temporada, pero que ya cuenta con una comunidad de jugadores formada por 60 personas y a la que han bautizado como Sons of Biwenger, en alusión al juego que les lleva fortaleciendo el vínculo de amistad con amigos a los que el fútbol unió hace ya años.

“Llevábamos mucho tiempo jugando en pequeñas ligas y decidimos llevar a cabo un proyecto de unión de mucha gente para jugar todos juntos. La respuesta fue espectacular y ya hemos formado una especie de federación con unos estatutos elaborados por nosotros para regular una competición que esperemos que se mantenga muchos años. Hasta vamos a crear una lista de espera por si se producen bajas”, explica Antonio Santos, quien como jugador defendió las camisetas de Arosa y Ribadumia, entre otros.

Todavía en activo sigue Iván Renda, aunque esta temporada ha decidido tomarse un respiro por cuestiones COVID. El mismo reconoce que “llevamos más de 10 años jugando y pensamos con un poco de altura de miras. La idea encajó en mucha gente y ya estamos deseando empezar la próxima temporada. Es que además de divertirte te permite mantener el contacto diario con tus amigos e incluso con los que están fuera de Vilagarcía”.

Y es que el participar en una liga tan numerosa se ha convertido en un reto aún más apetecible para todos. Más aún, cuando la próxima temporada arrancará con tres grupos que se disputarán el jugar el año siguiente en las diferentes categorías que se establecerán en función de la clasificación. La ilusión de llegar a Primera División también estará latente, al igual que en la cabeza de cualquier persona relacionada de una u otra forma con el deporte.

Manejar límites presupuestarios a la hora de confeccionar una plantilla, aplicar un dibujo táctico que optimice las cualidades de los jugadores o ser capaz de acertar con aquellos cuyo rendimiento no solo reporte puntos en la tabla, sino también músculo económico. Son muchos los elementos a articular en beneficio de estar lo más arriba posible en una clasificación que también exige el seguir al detalle la actualidad de los equipos de la máxima categoría del fútbol español. Son las críticas periodísticas las que establecen la puntuación de cada participante, “hasta hay que conocer cuáles son los jugadores favoritos de los corresponsales de cada ciudad con equipo en Primera División”, apuntan.

Como no podía ser menos, los traspasos de jugadores entre equipos son momentos de duras negociaciones. Apunta Antonio Santos que “hay días de hasta 2.000 mensajes en los grupos de las ligas, porque de una operación entre dos jugadores puede afectar mucho al resto, por lo que siempre hay mucho interés”. De velar por cualquier cuestión que no se ajuste al reglamento establecido estará la propia federación Sons of Biwenger, que ya ha hecho llegar a los participantes unos estatutos y un reglamento de competición en el que “hemos mirado hasta el último detalle”.

La visibilidad en redes sociales es otro de los aspectos que caracterizarán esta competición que incluso está buscando contar con un padrino de excepción como Iago Aspas y que además está recibiendo el apoyo de diversos patrocinadores locales.

Explica Iván Renda que “queremos incentivar a los jugadores con regalos y agradecemos muchísimo la acogida de la idea que están teniendo varias empresas”.

Un proyecto macro de fútbol virtual que también ahondará en la concienciación con causas diversas. Una de ellas será la colaboración con diversos colectivos que realizan un bien social y para ello la idea pasa por sacar una línea de merchandising de Sons of Biwenger, entre otras muchas iniciativas.