Una millonaria paga un centro para perros en Ibiza que los envía a Suiza en jet

Con 1.500 perros abandonados al año, "la mitad de los cuales nunca vuelven a ver a sus dueños, Ibiza tiene un gran problema", avisa Jesús Plata Mateos, responsable de la Fundación Gossos y director de un nuevo centro de acogida para estos animales que previsiblemente entrará en servicio el próximo verano. 'Can Gossos', como se llamará esa perrera, será modélica, "una instalación de la que no existen precedentes en Europa", asegura Plata.

Para este proyecto no han reparado en gastos. Dividido en seis módulos, tendrá capacidad para 120 perros. Cada módulo dispone de una terraza propia y de una amplia zona de esparcimiento, a modo de parque. 'Can Gossos', enclavado en las cercanías de la discoteca Privilege, "prácticamente está acabado, está al 97%". Le faltan, eso sí, los correspondientes premisos administrativos, ya en trámite, según indica Plata. Contará con un veterinario propio y con una veintena de cuidadores, así como con un adiestrador para "socializar a las mascotas", Carlos Lleó.



La filántropa más rica de Suiza



Es decir, se trata de un proyecto respaldado por mucho dinero. ¿De dónde sale? La Fundación Gossos se alimenta de fondos privados, los que aporta la multimillonaria germano-suiza Gisela Gigi Oeri. Heredera de la firma farmacéutica Hoffmann-La Roche, Oeri es una filántropa que reside en la isla desde hace una década. Expresidenta del equipo de fútbol FC Basel, está casada con Andreas Oeri. Según la revista 'Bilanz', es la pareja más rica de Suiza.

"Alarmada" por la cantidad de mascotas abandonadas en Ibiza, Gigi Oeri decidió que había que encontrar una solución. La buscó a través de la Fundación Gossos, que desde 2012 ha conseguido enviar a Suiza medio millar de perros para su adopción. Previamente, en Ibiza son revisados por un veterinario, desparasitados, esterilizados y socializados por un experto. Además, se identifica a cada uno con un chip.

Después son enviados al país alpino en un jet privado, el de Oeri, método que, pese a su elevado coste, se seguirá empleando con los animales que sean acogidos en 'Can Gossos' a partir del verano. El ritmo de adopción en Ibiza no es suficiente para dar cobijo a todos los perros abandonados. 'Can Dog' asiste a unos 180, mientras que en sa Coma se cuida a unos 70.

Oeri, de 61 años de edad, apadrina otro centro de las mismas características en Goldingen, al sur de Zurich. En apenas dos semanas, allí consiguen encontrar a algún ciudadano suizo que adopte a los perros enviados desde Ibiza, afirma Plata.

La propia filántropa –que también financia el Puppenhausmuseum de Basilea, el museo de los muñecos de peluche 'teddy bears'– ha acogido en su vivienda de la isla de Ibiza a cinco canes abandonados.

En principio, el centro protegerá a los perros abandonados del municipio de Sant Antoni, aunque también dará servicio al resto de la isla. Por ejemplo, y mientras aguardan los permisos para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones, la Fundación ha comenzado a encargarse de los podencos de es Cubells, de los que hay medio centenar sueltos por esa zona.

El Consistorio de Sant Josep ha recuperado 36 en Can Sendic y una decena en Cala d'Hort. De momento han castrado a nueve cachorros, a los que están socializando en un centro de acogida temporal para que posteriormente puedan ser adoptados. La Fundación Gossos ha decidido intervenir en este caso –en coordinación con el Consistorio de Sant Josep y Can Dog– ante el temor que despierta el envío de esa jauría a una perrera de Mallorca, donde no queda claro cuál sería su destino.