Jesús Ibáñez Ruan "El diagnóstico de fibromialgia requiere de mucha empatía por parte del médico "

La fibromialgia ataca sin ser vista; ocasiona distintos síntomas, como dolor y cansancio extremo, pero es invisible para las pruebas diagnósticas. De aquí que, a pesar de tratarse de una patología bastante frecuente -se calcula que más de un millón de españoles, de los cuales cerca del 90% son mujeres-, en muchas ocasiones resulte complicado conseguir un diagnóstico médico, comprensión social e incluso aceptar la propia enfermedad. El Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, celebrado ayer, tiene como objetivo visibilizar esta patología "crónica e incapacitante", como afirma el jefe de Reumatología del hospital Povisa de Vigo, Jesús Ibáñez.

-¿Qué es la fibromialgia?

-Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a mujeres -un 90-95% de los pacientes lo son- y que no tiene un diagnóstico directo, es decir, no hay ninguna prueba que indique que el paciente tiene una fibromialgia.

-¿Cuál es el perfil de la paciente?

-Es una mujer relativamente joven, entre 30 y 50 años, que tiene fundamentalmente un cansancio extremo que dificulta la realización de cualquier actividad y dolor generalizado. Es una paciente que cuando le preguntas qué le duele te responde: "Me duele todo".

- ¿Qué pruebas o criterios se emplean para diagnosticarla?

-Normalmente es un diagnóstico que los médicos llamamos clínico, que se realiza en base a lo que cuenta el paciente, la exploración y algunas pruebas radiográficas que hacemos para descartar otras enfermedades. En la exploración, a menos que haya alguna otra patología, no encontramos nada más que dolor en unos puntos concretos que pulsamos. Son 18 puntos, localizados en hombros, rodillas, codos, cervicales, espalda... Para hacer el diagnóstico tienen que dar positivos once o más puntos. Y esto, junto con la normalidad que nos dan los análisis, nos lleva a diagnosticarla.

-¿Cuáles son las causas?

-No se conocen, pero sí se sabe que está ligada al estrés, tanto físico como psíquico. De hecho, el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz en ensayos clínicos es un antidepresivo (amitriptilina). Hay cierta ligazón entre el estado psíquico del paciente y el dolor que padece.

-¿Estamos hablando de una enfermedad frecuente? ¿Cuál es su incidencia?

-Es bastante frecuente. Calculamos que puede afectar a entre un 10 y un 15% de la población femenina de entre 30 y 50 años. Estamos hablando de una enfermedad que generalmente es crónica y muy incapacitante por el cansancio y por el dolor que provoca.

- Muchos pacientes se quejan de incomprensión social, incluso por parte de los propios médicos.

-Sí, porque su diagnóstico requiere mucha empatía por parte del médico. También por parte del entorno del paciente, porque si tienes otra enfermedad reumática, por ejemplo una artritis, puedes enseñar que tienes una mano o una rodilla inflamada, pero con la fibromialgia no. Tú tienes dolor, cansancio extenuante, pérdida de memoria, etcétera, pero no se ve en ninguna prueba. Se piensa que lo que sucede es una percepción anormal del dolor. Si existiese un aparato que pudiera medir el dolor, un "dolorímetro", si yo pinchase a una persona que no tiene fibromialgia y le marca 5, a otra que sí la tiene le marcaría 95. Es una enfermedad bastante difícil de reconocer por un lado y de aceptar por otro. Muchos médicos no la reconocen y muchos pacientes no aceptan que la padecen, precisamente por eso, porque no tiene una prueba diagnóstica. Sin embargo, está clasificada con el número 729.1 en la lista internacional de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconocida como causa de incapacidad laboral en muchos países y también por sentencias judiciales.

-¿Qué consejos daría a un paciente con esta palotogía para mejorar su calidad de vida?

-Para mejorar la calidad de vida se necesita hacer ejercicio físico suave diariamente, mantener una salud mental lo mejor que se pueda, huir de conflictos y de situaciones estresantes, y, aunque a muchos pacientes les resulte difícil, aceptar el tratamiento con ese antidepresivo, que no se emplea ya como tal, y que es muy eficaz en casos de fibromialgia, aunque en su prospecto no ponga que está indicado para ello. En España no hay ningún medicamento que lo indique, aunque en otros países sí hay varios fármacos que ya lo especifican.

- ¿La actitud del paciente también es importante?

-Es muy importante; sobre todo ver la vida con esperanza e ilusión.