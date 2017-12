El Gordo de la Lotería de Navidad cae en Galicia y baña en oro Vilalba con 520 millones de euros

El Gordo de la Lotería de Navidad, el 71.198, cae en Galicia y deja un botín de 520 millones en Vilalba, en Lugo. De nuevo, los vecinos del sur gallego se quedan con las ganas pese a que los supersticiosos auguraban salir con las sacas llenas tras la oleada de incendios de este año.





Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este viernes 22 de diciembre 2.380 millones de euros en premios, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal. El número fue cantado a las 11.54 horas en el décimo alambre de la sexta tabla y fue vendido en gran parte en Vilalba (Lugo). Elreparte este viernes 22 de diciembre 2.380 millones de euros en premios, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

Los millones que araña Galicia

La suerte del cuarto, el 13.378



#LoteriaNavidad

El cuarto premio, el 13.378, también en Vigo https://t.co/8Lg0uCRvvG pic.twitter.com/Fj7NkTFhJD — Faro de Vigo (@Farodevigo) 22 de diciembre de 2017 A mayores, el 13.378 ha sido despachado también en Córdoba y Castellón. El poseedor de un décimo recibirá 20.000 euros.



Los cuatro quintos 'gallegos'

La suerte sonríe a Baiona

El mapa de la suerte en Galicia

Sorteo de Navidad

Lo que no ha dejado el Gordo lo ha rascado Galicia delpremios. El segundo premio de la Lotería de Navidad , e l 51.244 también cuenta con un amplio listado de municipios agraciados. En Galicia han sido administraciones de Baiona, O , Xinzo de Limia, Culleredo, Santa Comba y Monforte las que han despachado este número. A cada décimo jugado le corresponden 125.000 euros.La anécdota viajó hasta O Vao y Vilaboa , donde dos familias residentes en sendos poblados chabolistas celebraban por todo lo alto su enorme fortuna:, clamaban entre cantes y bailes.El número está muy repartido ya que ha sido vendido en administraciones de Cantabria, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Baleares, Lérida (Sort), Madrid, Valencia, Las Palmas, Cantabria, León, Córdoba, Ourense, Pontevedra, Álava, Badajoz, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, A Coruña, Granada, Guipúzcoa, Jaén, Lugo, Murcia, Navarra, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Soria, Tarragona, Valencia y Zaragoza.En concreto, en Galicia, se vendieron dos décimos en una administración de Xinzo de Limia y otros dos en Baiona, mientras que se ha vendido un décimo de este número en Culleredo, Santa Comba, Monforte de Lemos y O Grove . En premios, la cantidad asciende a un millón de euros.El cuarto premio, el 13.378, ha repartido suerte también en Vigo, donde el sorteo de Lotería de Navidad dejó esta mañana afortunados con varios quintos premios. En este caso es un establecimiento ubicado en la calleen la zona de la Alameda, el único que ha repartido esta numeración en Galicia.El primero de los quintos premios del Sorteo de Navidad , el 58.808 , se ha vendido en numerosas administraciones a lo largo de toda la geografía española. Y también en Galicia, donde se ha despachado en las cuatro provincias. En, en Porta do Sol y en la calle Lorient. También en Porriño, Lugo, Santiago, Celanova, Val do Dubra, Mesón do Vento y Carral.El 18.065, uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad , también ha sido vendido en Vigo . En concreto, en la calle. Este número también ha repartido suerte en el municipio lucense de Lourenzá.Desde la administración viguesa han confirmado que se vendieron 18 series íntegras de este número al bar Lo que queda del día, ubicado ende Miño . El total en premios que se va para ese establecimiento es deCuriosamente este bar está muy próximo a la administración que repartió millones en Salvaterra hace escasas semanas. Fue a finales de noviembre cuando un premio de más de 46 millones de euros fue para este municipio.El 00.580, uno de los quintos premios de la Lotería Navidad, también ha dejado suerte en Vigo. Es el tercer quinto premio con décimos vendidos en la ciudad. En concreto, se despacharon en elAmelia Losada y Samuel Posada posaban esta mañana radiantes con el número despachado a sus clientes. Ambos hoy con doble fortuna, porque ambos vendieron dos quintos premios. En el caso de Samuel Posada, de 27 años, se da la circunstancia de que se había quedado en paro por una lesión de columna y en 2016 montó el despacho. ¡Y con qué fortuna!.El 00.580 también fue vendido en A Coruña y en el municipio de Val do Dubra, en la misma provincia. Sevilla, Murcia, Málaga o Salamanca son otros de las provincias agraciadas con este número en el resto de España. Dos décimos del segundo premio, con 125.000 euros cada uno, coinciden con un premio de la Bonoloto de 260.000 euros en la villaApenas doce horas después de conocerse que la Bonoloto había dejado un premio de algo más de 260.000 euros en la Administración Número 2 de Baiona, el Gordo de Navidad llevaba a la villa su segundo premio, de 125.000 euros al décimo. Fueron dos los boletos vendidos en el despacho de la tienda a Porto Press de Alférez con el número graciado, 51.244. "Los dos de máquina, para que luego digan que los décimos azules no tocan", bromeaba el propietario, del negocio.Hace cuatro años que regenta el establecimiento de regalos y Lotería y nunca había otorgado un premio como este. El estreno lo pilló por sorpresa, cuando abrió la tienda en torno a las diez y media. Antes, había estado tomando un café en el entorno y se había enterado de que la otra administración de la localidad había vendido un boleto premiado con la Bonoloto. "Entonces pensé que ya podía tocar también en mi local y mira", bromea. En todo caso, se muestra "muy contento de que haya tocado en Baiona y nos repartamos los premios".El Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2017 repartirá este viernes 22 de diciembre un total de 2.380 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.310 millones), y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal. El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Además, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros.