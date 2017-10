Ofelia activa la alerta naranja por olas en Galicia y la flota gallega huye de Gran Sol

Ofelia, la peor tormenta en más de 50 años en Irlanda, según la descripción del periódico The Irish Times, está alarmando a la flota gallega en el caladero de Gran Sol, al oeste de las Islas Británicas. Según el capitán del barco Cantábrico 3, el buenense Carlos Pouseu, los pescadores están viendo con temor este fenómeno. "Normalmente, un temporal aquí alcanza entre 40 y 50 nudos de viento pero este viene con hasta 80 nudos, (equivaliendo esta última cifra a 148 kilómetros por hora). Es mucha diferencia".

Como consecuencia, este capitán ha decidido adelantar su regreso a Galicia dos días respecto a lo previsto con el fin de ponerse a salvo. El pronóstico de Meteogalicia para el litoral gallego será más suave pero no por ello exento de peligros ya que se activará la alerta naranja entre A Guarda y Estaca de Bares entre las seis de la mañana de hoy y la medianoche, motivado por olas de cinco a siete metros de altura.

Bajada en el termómetro

Se espera, tras el paso de Ofelia cerca de Galicia, que entre hoy un frente frío que provoque un descenso drástico de las temperaturas hasta una caída de diez grados en algunas localidades. Aunque la peor parte la llevará toda la zona marítima occidental, Meteogalicia también prevé fuertes vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora en el oeste de A Coruña.

Esta previsión del mar, no obstante, no ha tirado para atrás al capitán del buque gallego Cantábrico 3, con puerto base a Vigo, para iniciar su regreso a Galicia y evitar la peor cara del Ofelia. Vía teléfono por satélite, el morracense Carlos Pouseu explicaba a FARO que tomarán una ruta diferente bordeando la cola del huracán por el este. "Nosotros ahora nos vamos para tierra, para Vigo, adelantando dos días la entrada para no coger la ruta" habitual porque "no se puede navegar con esto. Nunca había visto una previsión así, con 70 u 80 nudos y mucho oleaje. En el Gran Sol, nunca miramos esto, por eso, estamos escapando".

Otros compañeros, según señaló Pouseu, han optado por atracar en puerto a lo largo de ayer o en las horas inmediatamente anteriores a la llegada de Ofelia. El tramo costero elegido es, principalmente, la bahía de Castletown, en el sudeste de Irlanda.

El pronóstico no es nada halagüeño en el caladero. El gobierno irlandés ha decretado la alerta roja en la costa sur y oeste de la isla, atendiendo al pronóstico del servicio de meteorología irlandés, el Met Éireann. En su web, informa de que se mantendrá este nivel entre las 09.00 horas de hoy lunes y las 03.00 horas de mañana martes, afectando a un total de ocho condados donde no habrá actividad escolar. El Met Éireann avisa de "condiciones marinas peligrosas" en alta mar; como también lo ha hecho el centro de huracanes de EEUU.

A última hora de ayer, la flota gallega seguía con atención los pronósticos apurando muchos barcos su quehacer pesquero antes de ponerse a resguardo. Por parte de la Cooperativa de Armadores de Vigo, su gerente adjunto, Hugo González, señalaba que el paso de Ofelia "va a afectar a barcos gallegos que faenan en el Banco de Galicia así como en Gran Sol". Preguntado por el alcance del amarre de buques, apuntó que no podía calcularlo.

Matizó que la decisión de atracar o quedarse en el puerto para sortear esta tormenta tropical depende de los capitanes. No obstante, reconoció que "los patrones siempre arman con los armadores" para tomar la decisión. Atendiendo a la previsión meteorológica, apuntó que, seguramente, la flota en Gran Sol "se resguardará en el puerto que más cerca le pide para evitar cualquier incidencia".

Por su parte, José Manuel Muñiz, presidente de Aetinape, los titulados náuticos pesqueros, indicó que "preocupación siempre hay pero los capitanes procurarán navegar huyendo del epicentro del huracán para aislarse lo máximo posible".