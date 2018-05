O Salnés inicia la campaña del pimiento de Padrón con un mes de retraso por la lluvia

A finales de la semana pasada empezó la campaña del pimiento tipo Padrón en O Salnés. Pero no para todos los agricultores. De hecho, en la cooperativa Horsal, de Cambados, apenas han recibido hasta ahora unas pocas cajas, y no será hasta mediados de esta semana cuando empiecen a envasar para las grandes superficies comerciales. El presidente de la cooperativa, Alberto Amil, afirmó ayer que "yo este año empecé justo un mes más tarde que el pasado", y que "no recuerdo un año que hubiese que esperar tanto por el pimiento".

El inicio de la campaña no es homogéneo,y depende de la ubicación de cada parcela. Así, hay otros agricultores que estiman el retraso de la producción en tres semanas, mientras que Fernando Cortés, uno de los socios más jóvenes de Horsal, asegura que en su caso, "la campaña viene más de un mes retrasada" con respecto a la de 2017. De hecho, él estima que sus fincas no estarán a plena producción hasta mediados de junio.

En todos los casos, la razón es el tiempo húmedo y templado de los últimos meses, ya que el pimiento tipo Padrón se desarrolla mejor en condiciones de sol y calor.

El pimiento tipo Padrón, también conocido en O Salnés como "pementilla" , es uno de los cultivos estrella de la temporada de verano en el campo arousano. Fernando Cortés explica al respecto que "aunque es un producto trabajoso al principio, no es muy complicado de llevar arriba". Además, recuerda que cada planta da fruto varias veces en la misma campaña.

Por todo ello, el joven agricultor opina que es una de las especies, "a la que más rendimiento se le saca, en cantidad y en precio".

El pimiento tipo Padrón de O Salnés compite en los mercados fundamentalmente con el procedente de Marruecos o los grandes campos de invernaderos de Almería. Estos últimos tienen la ventaja del precio, aunque el arousano les aventajaría en calidad. Esa es por ejemplo la opinión de Fernando Cortés. "Nuestro pimiento es mejor y más sabroso".

En Galicia, el conocido como pimiento de Herbón tiene su propia denominación de origen, circunscrita a las parroquias más próximas a la citada de Padrón. En su día, se planteó la posibilidad de que la zona protegida se ampliase al sur del río Ulla, abarcando de ese modo O Salnés, pero la propuesta no fraguó. Los productores de Herbón sostienen que el pimiento de O Salnés nada tiene que ver con el de Herbón, debido a las grandes diferencias que hay en el suelo o la meteorología.