La Audiencia archiva la denuncia contra el exgerente del CHOP por acoso laboral hacia un jefe de servicio

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de dar carpetazo definitivo a la investigación abierta en un juzgado de la capital ante la denuncia presentada por el colectivo Batas Blancas y el que fuera durante más de 12 años jefe de servicio de Digestivo del CHOP contra el anterior gerente del complejo hospitalario, José Manuel González, por un supuesto delito contra la integridad moral o acoso laboral (mobbing).

Y lo hace confirmando el archivo de la causa como acordó el juzgado de instrucción número 1 de la capital, conforme a la petición realizada por el Ministerio Fiscal, quien no apreció indicios de delito en el comportamiento del anterior gerente del complejo hospitalario.

El afectado y la asociación Batas Blancas recurrieron dicho archivo ante la Audiencia Provincial, pero las magistradas de la Sección Cuarta llegan a la misma conclusión que la jueza de instrucción.

El auto de la Sección Cuarta indica que de lo investigado se puso de manifiesto "la mala relación de la mayor parte de los facultativos del servicio con la dirección" aunque "llama poderosamente la atención que no se actuara de manera eficaz para poner fin a una situación que erosionaba, sin duda, gravemente el ambiente entre los profesionales del servicio, dentro del clima de deferencia, respeto y lealtad a que se refiere su código deontológico, pero no nos corresponde en el ámbito penal analizar si un determinado comportamiento es o no apropiado, ni examinar conductas que, al entender del denunciante, pudieran parecer anómalas, sino calificar esos hechos para determinar si se pueden calificar como actos vejatorios que deban incardinarse en el concepto de trato hostil, degradante o humillante, que menoscaben gravemente la integridad moral del denunciante o supongan un acoso al mismo prate de los denunciados".

Exceso de autoridad

Añaden que, a la vista de las diligencias de investigación practicadas, no descartan que en lo actuado se pueda "reflejar un trato incorrecto" hacia el denunciante o incluso "un ejercicio excesivo del principio de autoridad por parte de la Gerencia" pero "con los datos que constan no se puede decir que constituyan una actuación continuada, predeterminada y sistemática y que sean de las aptas de humillar de forma grave a la víctima, de desacreditar y vejarle de forma sistemática" pues "no pueden confundirse los enfrentamientos que indudablemente provocan tensión e incluso un agotamiento psicológico en el ámbito de actuación laboral" y que en este caso en que el recurrente llegó a solicitar la jubilación anticipada, "con lo que es una conducta de hostilidad, vejación y persecución sistemática que pueda implicar un atentado contra la integridad moral" por lo que confirma el archivo de la denuncia.