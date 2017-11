Florencio Alonso estaba en libertad y pasó 14 meses en prisión por estos hechos

Florencio Alonso Calvar se encontraba en libertad provisional por esos hechos desde febrero de este mismo año. Entonces, el juzgado de instrucción de O Porriño decidió levantar la situación de prisión provisional en la que se encontraba desde que fue detenido por estos hechos horas después de la muerte de su mujer. El día 30 de diciembre, cuando fue puesto a disposición judicial se dictó prisión provisional que se levantó en febrero de este año, es decir, catorce meses en prisión preventiva. Ni familiares del acusado ni de la víctima asistieron a la lectura del veredicto.

Decisión por mayoría

A pesar de que no fue necesario que el jurado respondiese a tres de las cinco preguntas del objeto de veredicto, al hallar no culpable al acusado de los hechos, la deliberación fue larga. Se inició a las 12.30 horas y no finalizó hasta el filo de las 21 horas. La decisión de no culpabilidad se tomó por una mayoría de 6 a 3, aunque cabe recordar que bastarían tres votos favorables a los intereses del acusado para proceder a su absolución dado que una condena de culpabilidad en el tribunal del jurado debe fraguarse con una mayoría, como mínimo, de siete votos contra dos.