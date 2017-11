El Concello proyecta recuperar el molino de O Gorgullón como un espacio de ocio

El Concello proyecta rehabilitar el molino de O Gorgullón, en el cauce del Gafos, y habilitar un local público, "con un espacio natural grande alrededor, una zona de cafetería y que con esa misma concesión se hiciese el mantenimiento", anunció el alcalde, Miguel Fernández Lores, a los alumnos del IES Sánchez Cantón que participaron en el debate celebrado ayer en el centro, una sesión especial dedicada a las propuestas para mejorar el río Gafos y el barrio en el que participaron alumnos de ESO.

Tomaron la palabra, además del regidor, el presidente de la Asociación Vaipolorrío, Gonzalo Sancho, y el de la Asociación de Vecinos San Roque, Sabino Martínez. Por su parte, las alumnas Ariadna Lorenzo y Noelia Franco expusieron las propuestas de los estudiantes para mejorar el río Gafos en el entorno del instituto, un trabajo realizado en el marco de la asignatura Paisaxe e Sustentabilidade.

Ariadna Lorenzo incidió en la posibilidad de rehabilitar el Muíño de Soler que, recordó, es "propiedad del Concello" a fin de "recuperar patrimonio cultural y crear un museo, en el que la gente pueda aprender el proceso de la harina y el léxico" y se conserve así "la sabiduría" ligada a estas construcciones tradicionales.

El alcalde respondió en este punto que hay más molinos en el tramo urbano del Gafos y señaló al de la zona baja de O Gorgullón. "Probablemente será una prioridad recuperarlo antes que lo que está más abajo", señaló antes de manifestar que una vez rehabilitadas estas construcciones "el reto es mantenerlas".

El de O Gorgullón es "un molino con un espacio natural alrededor" que podría servir de zona de esparcimiento, como "quiosco para tomar un café y merendar". Se piensa "en poder hacer pan y moler allí", indicó el regidor, de modo que la actividad económica que genere revierta en su mantenimiento.

El alcalde reconoció que "todo el tramo final del Gafos es mejorable", después de que las alumnas incidiesen especialmente en la necesidad de cuidar el estado del agua y con ello de la biodiversidad. "En la desembocadura el agua está turbia, es un problema de vertidos, no sabemos el origen pero el problema está ahí" y la suciedad, recordó Ariadna Lorenzo, "afecta al ecosistema".

También Noelia Franco se refirió a la necesidad de controlar los vertidos. Pidió a mayores eliminar los estacionamientos en los márgenes del Gafos y "añadir una pasarela de madera y una zona verde continua a lo largo del río", de modo que se recupere como corredor ecológico.

Paseo en el tramo bajo

Fernández Lores desveló otros proyectos para el Gafos: "la idea es hacer un paseo más aprovechable y si no se hace ahora es porque se están haciendo otras cosas", en alusión a proyectos como el que se acomete actualmente para sanear el río y que fue elogiado por el presidente de Vaipolorío.

Gonzalo Sancho expresó su convencimiento de que "lo que ha de hacer el movimiento de voluntariado, asociativo y ecológico no es solo reivindicar, también tenemos que ser ejemplares en el cuidado? Se demandan parques infantiles o merenderos y se construyen, también se exige limpieza pero veo que todos ensuciamos todo, parece que somos unos a ensuciar y destruir y las instituciones a arreglar y ese modelo social no lo veo viable".

A renglón seguido agradeció el esfuerzo económico de las administraciones "y los hechos reales" de defensa del Gafos, como la construcción del paseo "que fue un gran logro, sobre todo en parte urbana, mientras que la rural cuanto más silvestre se conserve mejor. Pero de nada vale recuperar el río si luego se está ensuciando". No ocultó su satisfacción por la "obra maravillosa" que se acomete con cargo a las arcas municipales (la Xunta renunció a apoyar el proyecto, con un coste de 1 millón de euros) y que posibilitará que el Gafos "quede sanearlo, lo que para mí será uno de los logros más importantes" para regenerar el río.

¿Destapar el río?

Si los alumnos apuntaron a la posibilidad de destapar el tramo del Gafos que permanece oculto, ni el alcalde ni el presidente de Vaipolorrío lo señalan como prioridades. "De nada sirve destapar si no va a haber plantas o invertebrados", explicó Gonzalo Sancho, una percepción en la que coincidió el regidor: "el río se inundaba, incluso tenía una pequeña isla, todo se tapó y levantar eso para ver ahora un canal de cemento sin que se pueda recuperar el curso natural del Gafos es complicado".

Por su parte, Sabino Martínez expresó su convencimiento de que "la labor de cuidar los ríos es de quien da licencias e impone multas. Hasta la carretera de Vigo y Campolongo se hicieron inversiones, pero en San Roque no se hizo nada". También el alcalde expresó su convencimiento de que "es manifiestamente mejorable el entronque del Gafos con la ría" y prometió nuevas acciones de mejora antes de responder a la pregunta de si se eliminarán los aparcamientos en superficie.

"Decir que el gobierno local no actúa en el tema de los coches es de coña", bromeó, "lo hemos hecho incluso de modo exagerado para mucha gente, es una lucha complicada? Estamos a favor de recuperar los espacios para las personas y reducir coches; hay que hacerlo con un proyecto integral para mejorar espacios verdes, construir una pasarela etc. Recojo el guante, no estoy satisfecho con cómo está el río Gafos".