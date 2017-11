Cubela insta a la Diputación a sumarse al plan de comarcalización de emergencias

El presidente de la gestora del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, reclamó ayer a la Diputación que se sume al plan para lograr la comarcalización del parque de bomberos de Pontevedra impulsado por la Xunta. Cubela destacó que se trata de la medida más barata y más inmediata que existe para que los ayuntamientos del entorno de la capital provincial tengan un servicio de emergencias rápido y eficaz.

"Es la mejor solución que existe sin lugar a dudas. Ahorraríamos dinero y la tendríamos en un plazo muy corto de tiempo", señaló Cubela, quien instó a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, a que asuma sus competencias. "La Lei de Emerxencias aprobada por la Xunta del bipartito establece claramente que, en el caso de los concellos de menos de 20.000 habitantes, esas emergencias son competencia de las diputaciones. Queremos que la Diputación de Pontevedra asuma lo que le toca".

Cubela recordó que la comarcalización es una reivindicación compartida desde hace años por los concellos del entorno de Pontevedra. "Se ha avanzado mucho en la gestión de las emergencias en Galicia, pero algunos concellos hemos quedado en tierra de nadie, con la gran paradoja de que estamos mal atendidos pese a encontrarnos a pocos kilómetros de un parque de bomberos grande y moderno".

"Ahora estamos ante una oportunidad única. No la podemos dejar pasar. La Xunta ya ha reservado 1,7 millones de su presupuesto de 2018 para las comarcalizaciones. Este es el momento de solucionar el problema. Los concellos queremos, la Xunta no solo quiere sino que ha puesto dinero encima de la mesa pese a que no es su competencia. Solo falta que la Deputación diga que sí para que empiecen las negociaciones. No entendemos a qué está esperando", manifestó.

El presidente de la gestora reclamó que el compromiso de la Diputación sea firme. "que también ponga dinero encima de la mesa como ha hecho la Xunta".