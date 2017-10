Prevenidos para plantar cara a la gripe

Con el objetivo de conseguir una cobertura del 65 por ciento o superior de la población de 65 años o más, comenzó ayer la campaña de vacunación antigripal, promovida por la Consellería de Sanidade en los centros de salud de toda Galicia. Hasta el próximo 29 de diciembre, todos los usuarios del Sergas podrán pedir cita para que se les aplique la vacuna y hacer frente a una enfermedad que presenta su pico más alto durante el invierno.



"Con esta edad... me vacuno siempre. Desde que lo hago no he tenido muchos catarros ni gripes", asegura Elena Cortés, usuaria del centro de salud Virgen Peregrina, que ayer acudió a media mañana a vacunarse.



La población mayor es la diana de esta campaña, de ahí que la Xunta haya adquirido para ella y otros grupos de riesgo más de 560.000 dosis para toda Galicia. 250.000 de ellas son vacunas reforzadas destinadas a personas ingresadas en residencias de la tercera edad y para el resto de mayores de 75 años. Las 310.000 dosis restantes son antigripales convencionales, destinadas a la población de cualquier edad a partir de los seis meses de vida.



En la provincia de Pontevedra hay 250 puntos de vacunación, repartidos entre centros de salud, consultorios, hospitales, consultas médicas privadas, residencias de la tercera edad, unidades de asistencia a drogodependientes, centros penitenciarios y centros de atención a discapacitados.



Además de los mayores, hay otros grupos de riesgo, como los trabajadores sanitarios del Sergas, para los que la campaña espera alcanzar este año una cobertura de un 40 por ciento, cinco puntos por encima que la pasada.



Según informa la Consellería de Sanidade, es aconsejable que se vacunen las personas con enfermedades crónicas cardiovasculares o respiratorias, las que tienen enfermedades metabólicas crónicas o inmunodeficiencias, niños y adolescentes con tratamientos prolongados de aspirina, personas con obesidad mórbida y mujeres embarazadas. También trabajadores en continuo contacto con la población, como policías y bomberos.









María Jesús González

"Llevo más de veinte años vacunándome porque trabajé de profesora"

"Llevo más de veinte años vacunándome. Trabajé en la ensañanza toda mi vida, así que lo hacía por precaución. Es cierto que la vacuna te cubre mucho, pero no es tan mágica como dicen. Además, en mi familia, como muchos trabajan en el ramo de la medicina, se vacunan".





José Manuel Maquieira

"Como tengo un problema de pulmón me recomiendan vacunarme"

"Creo que me vacuno desde hace más de 25 años. Comencé a hacerlo porque trabajaba como director de una caja de ahorros y por la empresa nos lo recomendaban. Además, como tengo un problema de pulmón, me lo recomiendan porque me daba tos muy fuerte".





Epifanio Canabal

"Me lo aconsejan porque tengo problemas en los bronquios y asma"

"Desde que me vacuno contra la gripe llevo mejor el invierno. Me lo aconseja mi médico porque tengo problemas en los bronquios y asma por lo que los catarros son más suaves. Hace unos diez años que vengo a que me pongan las vacuna antigripal".





Eulogio Freire

"Desde que me vacuno no he cogido una gripe, solo resfriados"

"Este año es la segunda vez que vengo a vacunarme. Desde que lo hago no he cogido una gripe, solamente resfriados más o menos fuertes. Recomiendo a todos los grupos de riesgo que se vacunen. Mis hijos también lo hacen porque trabajan de cara al público".