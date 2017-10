Los socialistas exigen una nueva política forestal pactada con los municipios

El grupo socialista en la Diputación provincial ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que insta a la Xunta a que apruebe en los próximos seis meses las iniciativas legislativas necesarias para la promoción de una política forestal "que permita la conservación, protección y valoración de los montes y bosques de Galicia".

"Las propuestas deben ser elaboradas, pactadas y consensuadas con los municipios, las diputaciones y el asesoramiento de la comunidad científica", consideran los socialistas.

Además, reclaman un protocolo junto a concellos, diputaciones y técnicos medioambientales para las actuaciones ante los fuegos forestales que garanticen "una mayor coordinación y atención temprana".

Santos Héctor Rodríguez, portavoz provincial, calificó la ola de incendios sufrida el pasado fin de semana en la provincia de Pontevedra de "nunca antes vista en la historia". Cifró en más de 10.000 hectáreas la superficie forestal quemada en la zona sur y 18 los concellos afectados.

En ese sentido, recordó la "lamentable" pérdida de vidas humanas, así como daños materiales innumerables, entre ellos en ayuntamientos de la comarca de Pontevedra como Ponte Caldelas, Caldas de Reis o Cerdedo-Cotobade.

"El impacto ambiental en los montes de la provincia de Pontevedra es muy alto y tiene un alto coste en el patrimonio medioambiental y cultural en muchas parroquias de los concellos afectados", consideró Santos Héctor Rodríguez.

Además, en la moción de los socialistas se pide a la Xunta de Galicia y el Gobierno central que establezcan "de manera inmediata" las ayudas necesarias para recuperar la riqueza forestal de los bosques y montes y el patrimonio perdido.

La educación y la concienciación son otras propuestas, a ser tenidas en cuenta, indican, en el curriculum educativo y en proyectos formativos y de concienciación.

"Es necesario que las administraciones adopten, con la máxima celeridad, medidas que garanticen ayudas a particulares y concellos afectados para que puedan ser minorizados estos daños, sobre todo teniendo en cuenta el comienzo de la época de lluvias, que podría aumentar aún más el efecto ambiental por la gran acumulación de cenizas en los montes", recuerda el grupo socialista en su moción.

El PSOE recuerda que no se han pedido responsabilidades políticas, sino medidas, "porque esto no es una broma". "Echamos en falta que desde la Xunta, que es quien tiene las competencias en materia medioambiental, no se hayan dirigido a los concellos afectados", se lamentan los socialistas.