Marea denuncia la falta del servicio de radiología y de la ambulancia 24 horas en el nuevo centro de salud

Marea de Marín organizó un acto sobre el centro de salud y sus deficiencias en el que se habló, entre otras cosas, de la ambulancia que continúa sin tener un servicio de 24 horas en la villa, o sobre las iniciativas políticas que esta agrupación aportó al Concello y a la Xunta.

Fueron convocados el médico del Sergas Miguel Briones, para hablar de la parte referida a la ausencia del servicio de radiología, farmacia y la ambulancia 24 horas, así como Estrella Pallín, fisioterapeuta, para abordar las "hondas deficiencias del servicio de fisioterapia en el ayuntamiento de Marín".

Por su parte, el concejal de la Marea de Marín Aarón Franco, informó de todas las iniciativas que la Marea presentó al Concello y a la Xunta de Galicia a lo largo de estos dos años y medio, en lo que se refiere al centro de salud y otros servicios sanitarios de esta villa.

Marea Veciñal denuncia que un año después de la apertura del Centro de Salud de la villa, la instalación sufre una merma de servicios, con la "eliminación del servicio de radiología, que fulmina cualquier esperanza de los marinenses por ver favorecida su accesibilidad a un sistema de atención primaria de calidad". Esta situación arrebata a los vecinos de Marín -indica Marea- "la equidad y la accesibilidad de la población la los servicios sanitarios; la posibilidad de no tener que hacer desplazamientos con los enfermos, para hacer una radiología simple, a Pontevedra; la mejora de la calidad de la asistencia percibida por el enfermo; la disminución de las listas de espera para la radiología simple y la resolución de los problemas cuando existe la necesidad". Además Marea Veciñal recuerda que el centro tiene otras deficiencias, como la ausencia de un monitor desfibrilador, que sigue habiendo dos cajas fuertes que no están instaladas y que son necesarias para guardar fármacos psicotrópicos y estupefacientes, que la calefacción funciona mal y falta agua caliente, que los dispensadores de jabón están oxidados o no funcionan, que solo hay una consulta de fisioterapia, que sigue sin haber ambulancia 24 horas, cuando el pleno lo solicitó en una moción de Marea Veciñal aprobada por unanimidad, o que no hay farmacéutica, a pesar de tener un despacho, con lo cual los usuarios para visar medicamentos se tienen que desplazar a Pontevedra o bien a Bueu.