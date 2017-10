El PSOE acusa a Fomento de hacerse "el ciego" ante el estado de la N-640

El diputado socialista Guillermo Meijón critica la "sordera y ceguera" del Gobierno respecto a los problemas de seguridad vial de la N-640, "denunciados por los ciudadanos y por los socialistas en tantas ocasiones".

En varias preguntas parlamentarias remitidas al Gobierno, el diputado pontevedrés se interesaba fundamentalmente por la valoración del gobierno central respecto al número de accidentes que se concentran en esta carretera nacional en los tramos que discurren por el Concello de Cuntis y en dirección a A Estrada. Asimismo, requería respuestas concretas acerca de las actuaciones previstas para la mejora de la seguridad vial en dicho tramo, con la definición del calendario y los presupuestos de las mismas.

Muy especialmente, se hacía referencia al tramo que discurre entre los puntos kilométricos 209 y 210, repetidamente denunciado por su mal estado, y cuyos últimos siniestros fueron el detonante de las iniciativas presentadas.

Meijón denuncia que "las respuestas del Gobierno no pueden ser más lamentables". "El Gobierno se limita a señalar que en el conjunto de la N-640 no ha sido identificado ningún tramo de concentración de accidentes (TCA) y que, pese a las 29 víctimas que reconocen en el período 2014-2017, no se aprecia incremento de accidentes respecto a años precedentes" , lamenta.

"Eso sí, el Gobierno no ahorra indicar lo que denomina actuaciones en distintos grados de desarrollo en la zona, lamentables eufemismos para señalar las variantes de Cuntis y Portela, y el tramo entre Foxo y Callobre, pero cuyo desarrollo dependerá de disponibilidades presupuestarias, frase habitual que se suele utilizar cuando los proyectos se retrasan sine die", dice Meijón.